Mariana Seoane confiesa el verdadero motivo por el que no desea trabajar con Ninel Conde

Mariana Seoane ofreció una entrevista para el programa ‘Hoy’ en la cual expresó los motivos por los cuales no quiere tener ningún proyecto junto a Ninel Conde.

De acuerdo con lo dicho por Seoane, esto se debe a que en una entrevista, Ninel confesó que no había ninguna enemistad y hasta que su relación era tan buena que le había dado el pésame por la supuesta muerte de la madre de la actriz. Cabe destacar que la mamá de Mariana afortunadamente está viva.

Estas declaraciones las dio Ninel Conde hace aproximadamente 9 meses, durante un evento en el cual fue entrevistada por varios medios de comunicación. Estos le preguntaron cuál era su relación con la intérprete de ‘Seré una niña buena’.

Esto incomodó a Mariana, quien negó haber perdido a su querida madre, pues aseguró que su madre solo tiene problemas de salud, pero sigue viva.

Mariana Seoane, a pesar de no tener una buena relación con Ninel, aplaudió su carrera artística, pero reiteró que no quiere estar cerca de ella en ningún proyecto.

Finalmente, la intérprete de ‘Me equivoqué’ negó sentir que tenga una rivalidad con Ninel, simplemente no existe ninguna conexión entre ellas.

“Y no, no tengo ninguna rivalidad contigo. Nada más que no quiero hacer un dueto contigo ni trabajar contigo”.