Cazzu aparece de fiesta luego de dejar una indirecta para Nodal

Luego de su ruptura con Christian Nodal, padre de su hija, Cazzu reapareció en redes luego de que decidiera alejarse un tiempo desde que comenzaron a llover las críticas cuando el cantante confirmó su romance con Ángela Aguilar.

Después de este periodo de ausencia de las redes sociales, la trapera hizo una publicación que llamó la atención de sus seguidores.

El pasado 28 de agosto, Cazzu realizó una transmisión en vivo en la que celebró el cuarto aniversario del lanzamiento de su álbum ‘Una niña inútil’. Durante la transmisión, ofreció un breve concierto que muchos interpretaron como una declaración tanto personal como artística.

gracias cazzu por regalarnos una obra de arte como lo es “capricho”♥️🥀 pic.twitter.com/LhZgxAZthv — andy 💬 (@eclipsalida) August 28, 2024

Y es que la posibilidad de que alguna de las canciones interpretadas incluyera una indirecta para Nodal ha sido tema de especulación entre sus fans.

Tal es el caso del tema ‘Romance de la venganza’ que dice:

“Me faltó la astucia (uy, yeah)

Te esperé mil hora’ bajo la lluvia y no viniste nunca...

Quedarme sola era mi temor (oh)

Tuve que aceptar lo’ drama’ que tengo

Para entender lo que trajiste vos, yeah (uh uh)

Y ahora miro el cielo y no pienso en la’ nube’ (no, no)

Pienso en la paciencia que al amor le tuve (tuve)

Ya no miro para atrás, pero

En la noche de soledad una

Voz en mi interior me dice

Debería cambiar (cambiar)

Ser como una z0rra de la que sí te vas a enamorar

Y a ver si de esa forma alguien se queda junto a mí

Ay, ya me cansé de llorar”.

Cazzu se va de fiesta con amigas

La aparición de Cazzu no se detuvo ahí. Poco después de su transmisión, una fotografía de la artista junto a sus amigas, las cantantes Nicki Nicole, la Joaqui y Tuli Acosta, se hizo viral en redes sociales.

Aunque no se revelaron detalles sobre la ocasión, la imagen generó mucha emoción entre los seguidores de Cazzu, quienes elogiaron su apariencia radiante y de paso, celebraron la reunión de las populares figuras del género.

Los fans de Cazzu también notaron un cambio positivo en su aspecto y aseguraron que está mucho más bella y luce más segura en esta nueva etapa de su vida lejos de Nodal.

