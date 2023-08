Cazzu revela cómo se siente en la última etapa de su embarazo

La cantante argentina detalló que se ha sentido muy acompañada por Christian Nodal.

Cazzu recientemente protagonizó la portada de la revista de Rolling Stone, en la que mostró su última etapa del embarazo.

La cantante también dio una entrevista en la que habló su futuro profesional y la inminente llegada de su bebé junto a su pareja, Christian Nodal.

La argentina confesó que este momento la ha llevado a crecer mucho y a pesar de las responsabilidades que conlleva el convertirse en madre, la cantante aseguró que no se alejará de su carrera musical.

Cazzu anunció su embarazo en Buenos Aires, durante pleno show

“Me importa mucho mantener el equilibrio de una formar un poco más responsable entre mi vida, mi familia y mi carrera. Creo que ese es mi siguiente reto, entender de qué forma voy a dedicarle tiempo a mi nueva familia. Obviamente, seguiré con mi música, seguiré con la intensidad y con la pasión con la que siempre la hice, pero sí con un poco más de equilibrio”, confesó a la publicación.

Por otra parte, Cazzu confesó que en esta última etapa de su embarazo ha tenido un poco de miedo. Sin embargo, ha tratado de mantener la calma: “Cómo me preparo para la maternidad, trato de tranquilizarme, tengo mucho miedo”.

La trapera destacó que en todo momento se ha sentido acompañada y respaldada por Christian Nodal durante su embarazo.

Además, confesó que hasta el momento no ha escrito nada pata su hija, pero espera pronto componerle algo: “Todavía no le he escrito a mi bebé, probablemente lo haga”.

Se espera que los cantantes le den la bienvenida a su bebé en el mes septiembre. Sin embargo, la pareja ha sido discretra con los detalles respecto a la fecha en la que podría nacer la pequeña.