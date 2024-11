Cazzu ventila que Nodal ha visitado a su hija solo dos veces; él se justifica: “Trabajo mucho”

Christian Nodal está en el ojo del huracán ahora que su ex, Cazzu salió a hablar sobre su separación. Aunque la rapera argentina se había mantenido en silencio por lo mediática que fue la ruptura y lo doloroso que fue para ella, decidió romper el silencio a raíz de una entrevista donde Ángela, la ahora esposa de Nodal, menciona que todos los involucrados sabían lo que sucedería.

En una transmisión en vivo, que muchos especulan fue una petición de su esposa Ángela Aguilar, por presión de su suegro, Pepe, el cantante no solo negó haberle sido infiel a Cazzu con Ángela, sino que abordó las críticas que ha recibido por su ausencia en la vida de su hija.

Y es que Cazzu, en la entrevista que realizó, contó que a pesar de la ruptura y haberse enterado de la nueva relación de Nodal a través de los medios y las redes luego de que el cantante le negó que había alguien más y por eso decidía terminar con ella, la rapera no se ha portado grosera con el padre de su hija y le ha abierto la puerta de su casa en dos ocasiones.

“Mi casa ha sido una casa de mucho respeto donde siempre se ha recibido. Las dos veces que recibí a su papá fue siempre lleno de respeto. Toda la comunicación siempre ha sido con respeto. Entonces, quisiera que de alguna forma se me retribuya porque yo no hice nada mal y no le hice nada a nadie”, dijo Cazzu.

Las críticas contra Nodal además del tema de Ángela abundaron sobre la relación poco cercana con la pequeña hija que tuvo con Cazzu.

Cazzu y Nodal terminaron su relación este 2024 / Instagram: @cazzu / @nodal

¿Por qué Nodal no convive con su hija?

Durante la transmisión en redes, Nodal expresó su frustración ante los rumores que lo rodean, asegurando que no es un padre ausente por elección. “Se han inventado tantas cosas, que yo debería estar preso, sin sacar música, en alcohólicos anónimos, que, si me casé por un contrato de mi suegro, que me ando peleando por dinero de mi bebé, y créanme que es bien difícil no compartir con ella el tiempo que quisiera... Yo trabajo mucho. No ando de fiesta los fines de semana. Se complica mucho la situación”, afirmó.

El cantante se mostró visiblemente afectado por la atención mediática que ha recibido por esta controversia personal y aseguró que su enfoque en el trabajo le ha limitado pasar más tiempo con su pequeña, explicando así que su relación con Ángela Aguilar no interfiere con su responsabilidad como padre y que al contrario, es ella quien lo apoya a sobrellevar mejor sus asuntos.

“Mi esposa jamás fue una amante. Mi mujer siempre ha sido una mujerona. Siempre me ha respetado a mí, a Julieta y mis vínculos. Me ha ayudado a asesorarme, a llevar mejor las cosas, a (mi hija)”, dijo.

