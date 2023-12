Cazzu y Christian Nodal son tachados de “corrientes” por polémica foto en redes sociales

Sin duda alguna, Cazzu y Christian Nodal se han convertido en una de las parejas más queridas del medio artístico, principalmente después de haberle dado la bienvenida a su primera hija durante el pasado septiembre.

Pese a todo, la pareja no se ha salvado de una que otra crítica por las fotos que comparten en redes sociales. Si bien su intención es presumir el gran amor que se tienen, los internautas consideran quelas imágenes no son “apropiadas”.

Recientemente, los cantantes volvieron a enfrentarse a los comentarios negativos de internet debido a una imagen que subieron hace algunos meses, cuando la argentina estaba a poco de dar a luz.

En dicha foto, se puede ver a los novios acostados en una cama. La intérprete de Nada luce un pijama rojo que deja al descubierto su embarazo, mientras que Nodal aparece semidesnudo sosteniendo la cintura de su pareja.

Redes sociales

Checa: Christian Nodal por Cazzu: se somete a importante transformación física con tal de complacerla

Si bien esta publicación fue subida en agosto, en los últimos días ha “resurgido” y las redes sociales se llenaron de comentarios divididos al respecto. Si bien algunos defendieron a los nuevos padres, otros simplemente los tacharon de “corrientes” por subir “esa clase de fotos”.

“Es imagen solo debería quedar en la mente de ellos, no en la de todos”, “Todo por un like”, “La gente se ataca por todo”, “Se toman fotos así y las publican en sus redes sociales donde las ven millones y luego piden que no se metan en su vida privada”, “Grotesco”, “Déjenlos ser felices”, “Esa satánica no tiene límites”, señalaron algunos comentarios.

Christian Nodal y Cazzu suelen dar mucho de qué hablar con sus fotos / Instagram:@cazzu

Mira: Cazzu presume su candente cuerpo tras dar a luz y hasta Nodal quedó fascinado: “Mami jefa”

¿Qué opinan Cazzu y Nodal de los malos comentarios?

Si bien Cazzu y Nodal no suelen pronunciarse ante los malos comentarios de la gente, en su momento la cantante aseguró que ya estaba acostumbrada a las críticas por sus fotos “sugerentes” y/o estilo de música.

“Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres. Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Solo a mi gente”, expresó.

Por su parte, Nodal no ha dudado en respaldar a la madre de su hija y dedicarle palabras bonitas en sus fotos polémicas.

Te recomendamos: Christian Nodal y Cazzu ya no tienen intimidad después del nacimiento de su hija ¿Se apagó la llama?