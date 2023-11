Celia Lora niega tener una relación con Lizbeth Rodríguez: “Yo no ando con nadie”

Desde hace semanas se comenzó a rumorar que Lizbeth Rodríguez y Celia Lora habían iniciado una relación amorosa, luego de que se les viera juntas muy seguido. Y es que, lo que parecía ser una colaboración para una plataforma de contenido para adultos, resultó ser un supuesto romance, confirmado por la excolaboradora de Badabun.

Según explicó Lizbeth, no tenían una relación sentimental secreta, solo que no habían querido compartirlo. Además, dijo que todo esto no se trataba de publicidad para ambas y que genuinamente estaban enamoradas.

Sin embargo, Celia Lora ya rompió el silencio y a través de su cuenta oficial de TikTok desmintió todo lo dicho por Lizbeth Rodríguez, asegurando que no eran más que amigas pues por ahora ella está soltera y piensa quedarse así por el resto de su vida.

La polémica hija de Alex Lora comenzó su video diciendo “no puedo creer que esté haciendo este video” pero aseguró que ya era necesario para poner fin a todos los dimes y diretes que acerca de su supuesta relación con Lizbeth.

Lizbeth Rodríguez afirmaba estar más enamorada que nunca de Celia Lora / Redes sociales

“Se me hace increíble como lo que sea que digan de mí, todo el mundo se la cree automáticamente... Yo no ando con nadie, con absolutamente nadie” Celia Lora

Y es que la modelo asegura que el “chistecito” de Lizbeth ya había llegado demasiado lejos: “Ya lo vi en todos lados (las notas) aunque yo no estoy en el país, y tenía que decir que no, que no es cierto”

Eso sí, asegura que Lizbeth es su amiga y que la quiere. También aclaró que ha sido su colaboradora, pues han creado contenido para adultos juntas. Sin embargo, no ha sido la única mujer con la que había trabajado. Por este motivo, dijo que se le hace increíble cómo solo con ella la relacionaran y no con las demás modelos con las que ha trabajado.

Instagram: @Lizbeth Rodríguez

En el video fue muy puntual al asegurar que está sola y así lo quiere, por lo que pide que esa atención, la cual asegura no ha pedido, sea mejor aprovechada para otros temas de interés como los damnificados que dejó el paso del huracán Otis.