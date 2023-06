Chantal Andere no está a favor de los regalos para el Día de las Madres; prefiere dar tiempo y amor

Chantal Andere dijo que está al pendiente en todo momento de su mamá, a quien le marca tres veces al día.

La actriz Chantal Andere comentó que, si no habla con su mamá, trata de verla dos o tres veces a la semana.

Chantal Andere festejará el Día de las Madres acompañada de su familia y, sobre todo, de su mamá, la primera actriz, Jacqueline Andere, que, a pesar de tener ambas mucho trabajo, siempre está al pendiente de ella.

La actriz asistió a la alfombra roja del espectáculo ‘The Ilusionists’ y ante los medios comentó que toda su familia está ilusionada con celebrar este día tan especial, principalmente ella, por tener a su mamá con salud.

“Estoy agradecida por tener a mi madre con salud, conmigo, trabajando, en buenas condiciones, yo ya soy mamá desde hace 14 años, mis hijos están ilusionados con este festejo”, apuntó.

Chantal Andere festejará el Día de las Madres rodeada de su familia y sobre todo de su mamá la primera actriz Jacqueline Andere. / Archivo TVNotas

Sobre este festejo en general del Día de las Madres, señaló: “el día de las madres no debería ser solo el diez de mayo, en mi caso personal, siempre estoy pendiente de mi mamá 24/7, hablamos tres veces al día, cuando no nos vemos, tratamos de vernos dos veces a la semana, somos muy unidas, yo la celebro todos los días de mi vida y agradezco que esté conmigo”.

La actriz dijo que se siente muy agradecida porque Dios le ha permitido estar muy cerca y al pendiente de su mamá, quien está sana y con mucho trabajo. / Archivo TVNotas

Al preguntarle si van a hacer algo especial o darle algún regalo, Chantal comentó: “en cuestión, yo, en ese tipo de cosas, no comulgo mucho con una cuestión material, estar con ella, decirle de cuanto la admiro, de cuanto la quiero, de cuanto la respeto, de cuanto le agradezco; por supuesto le llevo sus flores. Mis hijos le quieren llevar globos, pero es más de agradecimiento y amor”.

Respecto a que le gustaría cumplirle algún sueño que ella no ha logrado realizar, la actriz, dijo: “no me ha dicho nada, pero es que ella trabaja todo el día, mañana termina una película, está en los Monólogos de la Vagina, empieza novela, es imparable, es impresionante porque no para, y creo que de ahí salió mi pasión por mi profesión”.

La también cantante comentó que, para ella, se debería celebrar todos los días el Día de la Madre y no sólo el diez de mayo. Asimismo, no se considera materialista, prefiere darle amor y cariño a su mamá, más allá de un regalo material. / Archivo TVNotas

