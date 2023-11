Chofer de Paul McCartney chocó el auto de Natália Subtil: “Se puso muy nervioso”

La semana pasada Paul McCartney estuvo de vista en nuestro país para presentarse en el Foro Sol con su Got Back Tour. Furante su estancia, el exbeatle tuvo un pequeño incidente y su chofer chocó el auto de la modelo brasileña Natália Subtil.

La modelo y ex de Sergio Mayer Mori contó a Ventaneando la insólita anécdota en la que su coche fue impactado por el auto en el que venía Paul McCartney, quien se presentó el pasado 14 de noviembre en el Foro Sol.

“El fin de semana chocaron mi coche, por atrás yo estaba parada en el valet parking y me chocaron en la entrada del hotel (Four Season) y era Paul McCartney”, dijo Natália, quien aseguró que no tuvo contacto directo con el famoso, pero sí con su chofer, que se acercó a ella.

“Que se puso muy nervioso, vino el chófer a platicar conmigo y me dijo: El señor está muy nervioso”, a lo que ella le contestó bromeando: Yo también, me chocaron”.

El choque no dejó ningún daño por lo que el chofer solo se limitó a pedir disculpas a Natália, a quien le pidió su compresión debido a que llevaba días sin dormir.

Paul McCartney llega al Foro Sol / Instagram / Twitter

“Dijo que por favor no lo acusara, que no lo denunciara, que estaba muy nervioso y llevaba días sin dormir”, concluyó la modelo, quien narró la cómica anécdota que afortunadamente no pasó a mayores.