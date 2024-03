Christian Nodal abre su corazón y revela “la soledad” y “tristeza” que vivió antes de ser padre

Christian Nodal y Cazzu se han posicionado como una de las parejas más consolidadas de la industria musical. La familia que crearon ha cautivado a todos sus seguidores, así como las redes sociales en las que los cantantes presumen a su bebé desde que le dieron la bienvenida.

Fue el pasado 14 de septiembre cuando el cantante mexicano y la rapera recibieron a su primera hija en sus brazos. Sin embargo, los enamorados mostraron el rostro de su pequeña hasta el 14 de febrero. ¡Es idéntica a él!

No es la primera vez que Nodal da detalles del crecimiento de su bebé. No obstante, en esta ocasión, el famoso decidió hablar de él y cómo cambió rotundamente su vida luego de la llegada de su primera hija.

Mediante una entrevista para Billboard, el intérprete de Botella tras botella abrió su corazón y manifestó lo “triste” y “solitaria” que era su vida previo al nacimiento de su bebé. ¡Todo es perfecto ahora que la pequeña lo acompaña a sus giras!

Por otro lado, Christian manifestó que la paternidad lo cambió completamente, dado que la llegada de su hija lo motivó, así como que le ha dejado diversas reflexiones sobre la vida.

Christian Nodal

“Cuando nació, estaba reventadísimo y no sé cómo le hacía para cambiar pañales, pero te da una energía, la motivación, la fuerza. Me cambió la vida y (hoy sé que) no se aprende a ser hijo hasta ser padre. Me ha hecho el ser más responsable y consciente de hacer las cosas”.