Christian Nodal comparte romántico momento junto a Ángela Aguilar en Instagram

Hace dos semanas, Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su noviazgo, apenas 15 días después de que Nodal anunciara su separación de la cantante argentina Cazzu. La noticia desató una gran controversia, generando una mezcla de críticas y apoyo por parte de sus fans.

Este fin de semana, Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron vistos en París, disfrutando en el famoso restaurante ‘Fouquet’s’ en la avenida de los Campos Elíseos.

En las fotografías del restaurante, se puede ver a los cantantes disfrutando de una comida y un vino. Aunque no estaban solos, ya que un hombre se encontraba sentado con ellos, su identidad sigue siendo desconocida. Ángela se mostró muy sonriente durante la comida, mientras que Nodal se veía atento y pendiente de ella.

Christian Nodal comparte video romántico en redes

Hace unos días Ángela Aguilar compartió en su Instagram la primera foto con Christian Nodal y ahora tocó el turno del interprete, quien no teme a la opinión pública y compartió un romántico video en sus historias de Instagram. En el video, la pareja aparece en un estudio de grabación, sonrientes y cercanos, tocando el piano, mostrándose muy cariñosos.

La escena está acompañada por la icónica canción ‘La vie en rose’ de Edith Piaf, agregando un toque de romanticismo al momento compartido con sus seguidores.

Internautas reaccionan

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, dividiendo opiniones entre comentarios positivos y negativos. Mientras algunos critican la rapidez con la que Nodal inició una nueva relación, otros defienden su derecho a ser feliz.

Comentarios como “No me importa si son felices, si son novios o lo que hagan juntos. Lo que no me explico es cómo es amar a una hija sin verla, tocarla, abrazarla, apapacharla. No entiendo cómo es tener amor de lejos por una hija. Qué incongruencia”, contrastan con otros más favorables: “¡Qué viva el amor! Me encantan”, y “Aquí en esta vida estamos de paso y pues toca exprimir los momentos de felicidad”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Instagram: @nodal

La controversia continúa, pero lo que queda claro es que la pareja está decidida a disfrutar de su amor sin importar las críticas.

