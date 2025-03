¿Se divorcia de Ángela Aguilar? Nodal habría tomado contundente decisión para limpiar su imagen

Si bien, en su momento, Christian Nodal fue uno de los cantantes mexicanos más queridos, ahora enfrenta críticas y malos comentarios por su matrimonio con Ángela Aguilar, quien, en el pasado, ha generado controversia.

Muchos han sospechado de la rapidez con la que se desarrolló su relación. Y es que , Puea mediados del 2024, el intérprete de ‘Adiós amor’ anunció su noviazgo con Ángela tan solo dos semanas después de haberse separado de Cazzu, madre de su hija y con la que tuvo un romance de dos años.

Posteriormente, la nueva pareja sorprendió a todos casándose al mes de haber gritado su amor al mundo, lo que, para muchos, es un indicativo de que la hija de Pepe Aguilar fue la manzana de la discordia entre su actual esposo y la argentina.

Pese a lo mucho que se ha negado esto, los rumores no han hecho más que fortalecerse, principalmente después de que Cazzu dijera haberse enterado de la nueva relación de su ex a través de la prensa y no meses antes, como la propia Ángela lo aseguró en su momento.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos?

Desde que se casaron, las celebridades no han querido dar muchas declaraciones sobre su romance. No obstante, cuando lo han llegado hacer, afirman que son muy felices. Incluso, han dicho que quieren ser padres en un futuro.

Aunque se dicen muy enamorados, Kadri Paparazzi informó que estarían pasando por una fuerte crisis matrimonial. El comunicador contó que, durante su más reciente visita a CDMX por el concierto que dio él en la Plaza de Toros, los famosos se hospedaron en el mismo hotel, pero durmieron en habitaciones separadas.

Aunado a todo esto, a principios de año, una tiktoker aseguró haber sido amante de Nodal y ahora espera un hijo de él, mostrando supuestas pruebas. Esta información fue desmentida por la propia familia Águilar.

Ambos se han dicho conscientes de todas las críticas y rumores, pero han preferido simplemente ignorarlo y demostrar que son felices. Hace algunos días, él compartió unas imágenes muy románticas con ella, las cuales, para muchos, fue la respuesta contundente a todos los malos comentarios.

¿Christian Nodal se divorcia? Reportan que tomó una decisión para limpiar su imagen

En la emisión más reciente del programa ‘Productora 69’, se comentó un video que compartió una creadora de contenido, en el que se ve a Nodal subiendo a un triciclo y cantando uno de sus mayores éxitos.

También mencionó el clip en el que se muestra al artista firmando autógrafos en la calle. Tras analizar ambos materiales, concluyó en que, probablemente, el famoso tomó la decisión de contratar “actores”, en un intento desesperado por limpiar su imagen.

“Vean las actuaciones de Nodal, la muchachita y de todos los que están ahí. No, no hagan esas ridiculeces que quedan peor. Nodal estaba afuera de la plaza dando autógrafos. Una cosa muy rara porque le estaba dando autógrafos a la gente, y la gente formada como si estuviera esperando el camión, nunca se acercaron a él”, resaltó.

Asimismo, puntualizó en que una de las chicas que aparece en el clip destaca de forma muy “inusual” que es una buena persona: “Yo creo que si la gente que trabaja con Cristian Nodal quisiera recuperar su carrera, tendrían que aclararle a la gente sus estrategias de promoción, de publicidad y de lavada de imagen, muy mal”, externó el presentador de ‘Productora 69'.

El presentador también hizo hincapié en que, presuntamente, Nodal no habría llenado su concierto en la Plaza de Toros, lo que, según él, sería un indicativo del rechazo que sentiría la gente por su matrimonio con Ángela Aguilar.

¿Qué ha dicho Nodal acerca de su supuesta decisión para limpiar su imagen?

Si bien no ha hecho comentarios sobre lo dicho en el programa, durante la gira de medios que realizó para promocionar su show en CDMX, dijo estar experimentando una de las “etapas más bonitas de su vida” junto a Ángela Aguilar.

Para muchos, sus palabras no solo son un intento de acallar los rumores sobre su supuesta crisis matrimonial, sino también una forma de que la gente acepte finalmente su unión con la hija de Pepe Aguilar.

