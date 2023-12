Christian Nodal lanzaría reclamo a David Broncano de ‘La resistencia’ tras hacer enojar a Cazzu ¡La defendió!

Christian Nodal fue el más reciente invitado al programa La resistencia con David Brancano en España, el cual consiste en un late night show que sigue el formato de algunos canales de televisión de Estados Unidos. Nodal fue cuestionado sobre algunos temas de su trayectoria profesional, así como de su vida privada. En este proyecto han sido invitados diversas celebridades del medio, tal como lo fue Cazzu en el pasado.

Christian Nodal. / Instagram: @nodal

Christian Nodal defiende a Cazzu de David Brancano

Por ello, el cantante de regional mexicano recordó cuando la madre de su hija asistió al programa a ser entrevistada. Sin embargo, todo se tornó un tanto tenso cuando Nodal le recordó al conductor cuando rompió los discos de Cazzu en vivo. ¡Subrayó que a ella le molestó mucho ese acto!

“Yo creo que la agarraste de malas ese día porque ella me dijo: ‘El programa estuvo bien, pero creo que no fue mi día, aparte me rompió el disco’ y no sé qué, pero yo le digo: ‘Mami, no creo que haya sido a propósito’”, recordó Nodal.

A lo que contestó Bracano: “No fue a propósito. Se me cayó, creo, algo así". Nodal replicó: “Lo agarraste y lo partiste por la mitad, básicamente”

Pese a que el intérprete de Botella tras botella dejó claro que Cazzu también tuvo una buena impresión de La resistencia, el hecho de que hayan roto su disco lo calificó más tarde como “una put** mi*rda”.

Christian Nodal y Cazzu. / Instagram:@cazzu

No obstante, David, quien se notó apenado en el video, aseguró que él tiene un gran recuerdo de la pareja de Christian, por lo que los invitó nuevamente para que convivan con él en un futuro. No obstante, siguió con la tónica del programa con un comentario sarcástico.

“Hay que invitarla otra vez, eh. Dentro de 15 años vuelven los tres”, dijo Brancano, a lo que Nodal contestó con una irónica sonrisa.

