Christian Nodal le hizo promesa a cantante colombiana: “Nos íbamos a casar en 6 años”

Desde hace varias semanas, Christian Nodal ha sido tendencia en las redes sociales, inicialmente por su separación de Cazzu, la reconocida cantante argentina, con quien tiene una hija. La noticia de la ruptura sorprendió a muchos seguidores, especialmente porque poco después Ángela Aguilar confirmó que tenía una relación con Nodal, describiéndola como la “continuación de su historia de amor”.

La relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar desató polémica

La nueva relación de Christian Nodal con Ángela Aguilar ha generado una oleada de comentarios y críticas. Algunos usuarios han señalado a Nodal de infiel, a pesar de que él ha negado la existencia de una tercera persona durante su relación con Cazzu. A medida que la pareja sigue en el centro de atención, los internautas no dejan de revivir videos y comentarios relacionados con Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu.

Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu / IG: @Cazzu/ FB: Nodal y Ángela Aguilar

Cantante colombiana reveló conversaciones que tenía con Christian Nodal

En medio de esta polémica, una entrevista de 2020 con la joven cantante colombiana Shaira ha resurgido en TikTok. En el clip revela detalles sobre su cercanía con Christian Nodal. Shaira, quien también se destaca en el género popular, confesó que Nodal y ella habían hablado de casarse en el futuro.

“Al principio hablábamos mucho y habíamos dicho que nos íbamos a casar en seis años. Teníamos mucha química y nos contábamos muchas cosas, pero al final no se concretó nada”, comentó Shaira.

Christian Nodal y Shaira / Instagram: @shairaoficial

La cantante de 21 años explicó las razones por las cuales no avanzaron en su relación. “A él le gustan mayores y a mí también me gustan mayores, ahí está el problema. Hace como un año me dijo que cuando estuviera más grandecita, tal vez me roba. Mientras tanto, que esté con sus novias y haga lo que quiera”, dijo Shaira entre risas.

Previamente Shaira explicó que conoció a Nodal en México, durante un concierto que él dio en un festival de radio. “Ambos éramos muy niños”, recordó la cantante, añadiendo que siempre le había parecido muy “teso” (expresión colombiana que significa hábil o impresionante).

Animada por su admiración, Shaira decidió ir a saludarlo, iniciando así su primer contacto con el cantante mexicano. Un año después él visitó Colombia dio un concierto ella estaba ahí e intercambiaron números. “Intercambiamos números y empezamos a hablar así, normal”, comentó Shaira.

Shaira revela que Christian Nodal era muy enamoradizo

En la misma entrevista, Shaira también opinó sobre las relaciones amorosas de Nodal, destacó su naturaleza enamoradiza. “Él es muy enamorado porque me lo dijo una vez. Cada vez que tiene una novia, piensa que con ella se va a quedar. Entonces yo le dije, listo, que esté con la que quiera y después nos vemos”, indicó Shaira.

Esta revelación ha añadido una nueva capa a la controversia que rodea a Christian Nodal, generando más discusiones entre sus seguidores, quienes continúan opinando sobre la polémica relación.

