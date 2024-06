Paola Durante busca hablar con Paul Stanley, pese a que él la ha rechazado por el escándalo de Paco Stanley

Paola Durante ha generado conversación en redes sociales luego de que se estrenó la serie ‘¿Quién lo mató?’.

Paola fue una de las sospechosas del caso Stanley por el supuesto acercamiento con Paco luego de que fungiera como bailarina del programa ‘Una tras otra’. También ha sido una de las primeras en opinar respecto a su imagen, así como lo que se dice de ella en la serie de Amazon Prime Video.

Recordemos que Durante fue acusada de ser presunta participante en la muerte de Paco Stanley. Por esta razón, fue detenida por más de un año. No obstante, fue liberada por falta de pruebas en su contra.

Paola Durante busca hablar con Paul Stanley

En este momento, Paul Stanley estaría padeciendo todo lo que se dice de su padre en las redes sociales. Por esta razón, Paola estaría dispuesta a intertar hablar con él y contarle su verdad.

La modelo recordó que, años atrás, ella buscó la manera de hablar con Stanley. No obstante, él la rechazó.

Nuevamente, Paola estaría insistiendo a que se dé una plática con el hijo de Paco Stanley, ya que, considera que si lo hacen, ambos se liberarán.

A través del podcast ’N estado burlesco’, con ‘el Burro’ Van Rankin, Durante reveló que se encontró a Paul en tres ocasiones. No obstante, ella no pudo acercarse al conductor de ‘Hoy’ y cuando lo llamó, él se negó a hablar con ella.

“Nos hemos encontrado muchas veces, no nos saludamos. La primera vez nos presentó Humberto Cantú. La segunda vez (nos vimos) en un cumpleaños de un amigo y la tercera en el programa ‘Hoy’, donde presenté mi libro. Le dije que lo leyera, que no habló mal de su papá, y dijo: ‘Sí claro’. Después le llamé por teléfono, le pedí hablar y me dijo: ‘No, no puedo, estoy ocupado, tengo mucho trabajo’”, contó.

“Toda la vida he querido hablar con Paul porque es lo único que me falta. Le diría que yo no hice nada, que fue una injusticia… Yo no hice nada malo. Yo no m4t3 a su papá, a mi me m*t4r*n a mi mamá porque sufrió mucho. Los dos vivimos una gran injusticia, los dos estábamos chavos. (Le diría) que ya no tenga ese rencor hacia mí. Yo lo admiro, lo quiero, no sé por qué siento algo por él” Paola Durante

Finalmente, Paola detalló que tanto ella como Paul han tenido que ser parte de “injusticias” en este caso. Por esta razón, espera que le ofrezcan disculpas de manera pública por todo lo que sufrió dentro de la cárcel.

“Lo usaron a él como un títere, a mí como títere, a él lo usaron y a mí también para cometer una gran injusticia y por eso quiero hablar con él. A mí me hicieron mucho daño...Si Paul y yo habláramos de eso, nos liberaríamos”, concluyó.

Por su parte, Paul Stanley no se ha pronunciado respecto al deseo de Paola de sostener una conversación con él.

Así lo dijo Paola Durante:

Paola Durante cuenta su verdad en ‘El mitangrit de Horacio Villalobos’

