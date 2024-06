Christian Nodal recuerda que tuvo una fuerte discusión Cazzu pero ¿Cuál fue la razón?

La separación de Christian Nodal y Cazzu sigue siendo un tema de conversación en la industria del espectáculo. El pasado 23 de mayo, los cantantes anunciaron el fin de su relación tras dos años juntos y el nacimiento de una hermosa niña.

Desde entonces, las especulaciones no se han hecho esperar, con rumores sobre una posible infidelidad de Nodal hacia la rapera argentina.

A pesar de los numerosos rumores que rodean su ruptura, ni Nodal ni Cazzu han revelado su verdad de viva voz acerca del por qué de su separación. Actualmente, ambos están enfocados en sus carreras artísticas.

Hace unas horas, Cazzu reapareció en sus redes sociales, publicando una tierna fotografía junto a su pequeña, mostrando un momento de ternura maternal.

Por otro lado, Nodal se encuentra envuelto en otra polémica. Desde hace algunos días, se le ha vinculado sentimentalmente con Ángela Aguilar, ya que han sido captados juntos en varias ocasiones y hasta compartirían un collar muy similar. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado dicha relación, todo son especulaciones.

En una reciente entrevista con el programa ‘Hoy Día’, Christian Nodal recordó una de las peores discusiones que tuvo con Cazzu cuando aún estaban juntos. A pesar de que el intérprete de “Botella tras botella” no especificó en qué momento ocurrió esta pelea, aseguró que siente vergüenza al recordar la situación.

La pelea surgió cuando ambos tocaron el tema del feminismo, un asunto sobre el cual Nodal aprendió mucho gracias a Cazzu.

Nodal mencionó que Cazzu le dio una lección sobre el feminismo, algo que él no entendía a la perfección.

Christian Nodal

“Ella es súper feminista y me acuerdo que, a veces, tenía conflicto de que yo decía ‘pero mami si tú estás tratando de dar este mensaje’… Ella se enojó mucho, pero tuvo la paciencia de explicarme el empoderamiento y de dónde venía la igualdad. Le hice un pleito por eso y después ella me lo enseñó y fue lo que más me dio vergüenza, porque yo no conocía mucho del feminismo”.