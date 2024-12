Christian Nodal se puso coqueto al bailar en concierto y desata críticas: “¿Y por este se pelean?”

Christian Nodal, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, ¡vuelve a estar en el ojo del huracán! Aunque esta vez, a diferencia de otras ocasiones, no es por su relación con Angela Aguilar o los rumores de infidelidad.

En esta ocasión, el cantante fue objeto de comentarios en redes sociales debido a una peculiar coreografía que realizó en uno de sus conciertos. ¡Te contamos los detalles!

Christian Nodal posando serio / Christian Nodal hablando hacia la cámara. / Instagram: @nodal / @nodallatam11

Christian Nodal desata comentarios por su coreografía en concierto

En su último concierto, Nodal realizó una coreografía que, lejos de impresionar, provocó comentarios de todo tipo en redes. Algunos usuarios describieron el baile como “raro” y “ridículo”, mientras que otros consideraron que era innecesario y no tenía conexión con el ritmo de la música.

La situación generó debate entre los usuarios, quienes también se preguntaron por qué figuras como Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar se habían fijado en el cantante. Entre bromas y críticas, Nodal se convirtió en tendencia una vez más, confirmando que su vida personal y profesional siempre da de qué hablar.

“El doctor chapatin de joven”,



“Ni el Chómpiras se atrevió a tanto”,



“Qué momento de humildad Cazzufa”,



“Por este se pelean”



“Aún me sigo preguntando qué le ven”,



“Yo sigo pensando que se parece a Carmen Salinas” @ceciicalel #NODAL #fypシ゚viral ♬ sonido original - 🩶ceci

Christian Nodal ¿qué dijo acerca de las críticas a su baile?

A pesar de las críticas suscitadas en redes sociales en torno a su reciente presentación, el cantante ha optado por mantener un perfil bajo y no emitir declaraciones públicas al respecto. No obstante, Nodal ha dejado ver que si bien, las críticas no le afectan, sí las toma en cuenta.

Nodal habría demostrado ser receptivo a las opiniones de sus seguidores. Al parecer ya decidió limitar la participación de su esposa, Ángela Aguilar, en sus shows pues ya no se le ha visto. ¿Nodal busca ofrecer una experiencia que satisfaga a su público?

Recordemos que antes de destaparse su relación, Ángela ya acompañaba al cantante a cantar con él en sus presentaciones, hasta que el público pidió “respeto” asegurando que “No se trata de una gira en pareja”. ¿Será que el sonorense ya hizo caso y por eso no se ha visto a su esposa con él en el escenario?

