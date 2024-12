Hija de Cazzu y Nodal da sus primeros pasos y enternece las redes: FOTO

La cantante argentina Cazzu anunció su esperado regreso a los escenarios,compartió detalles con sus más de 17 millones de seguidores en Instagram. La ex de Nodal deja atrás la polémica con Christian y Ángela y compartió momentos de mucha alegría, entre los cuales destacó una foto de su pequeña dando sus primeros pasos.

Después de un breve retiro para dedicarse a la maternidad, Cazzu se prepara para presentarse el próximo 8 de diciembre en el Buenos Aires Trap, uno de los eventos más destacados del género urbano.

En los últimos días, la trapera ha publicado imágenes y videos que muestran los ensayos para su regreso, donde su hija, fruto de su relación con Nodal, ha sido la gran protagonista.

La hija de Cazzu y Nodal da sus primeros pasos: Foto

La pequeña de Cazzu y Nodal ha comenzado a dar sus primeros pasos y acompaña a su madre con una tierna mochilita, detalles que han derretido a sus seguidores.

“Entre las imágenes más especiales, se puede observar a la pequeña... caminando rumbo al ensayo, lo que ha enternecido a millones de fanáticos,” compartieron usuarios en redes sociales.

En esa misma publicación se aprecia un mini video de la pequeña tocando el piano, un momento que sin duda emocionó a los seguidores de Cazzu. Ver foto aquí.

Fans de Cazzu la apoyan en redes

A pesar de las controversias, Cazzu ha recibido muestras de apoyo y admiración por parte de sus fans e internautas, quienes aplauden su regreso a los escenarios tras la pausa en su carrera para dedicarse a su hija.

- “Ahora no solo representa juventudes, sino a muchas mamás, como alguien inspirador de que aún podemos brillar.”

- “Un ejemplo de mujer que brilla por sí sola y ahora de la mano con su pequeña siempre serán bendecidas. Felicidades querida Cazzu.”

- “Muero de ternura.”

- “Estas hermosa, tu pequeña princesa está linda.”

Cazzu habla de la ruptura con Nodal y las declaraciones de Ángela Aguilar

En una entrevista reciente, Cazzu rompió el silencio sobre los motivos de su separación de Christian Nodal, señalando que fue víctima de una “doble vida” por parte del cantante mexicano. La sorpresa inicial se transformó en indignación al enterarse de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar, la cual, según Cazzu, se habría mantenido en secreto mientras ella estaba embarazada o recién había dado a luz.

“Ella propone una historia donde ellos estaban juntos muchos meses antes. Eso no es cierto. Yo no sabía nada de esta relación, hasta hace poco me enteré de todo,” declaró la trapera, visiblemente molesta por lo sucedido.

Cazzu también expresó su descontento al descubrir que los relatos sobre su relación con Nodal eran completamente diferentes a lo que realmente estaba ocurriendo. “La historia que me contaron no tiene nada que ver con la realidad,”dijo Cazzu.

Cazzu vuelve a al escena musical

Con su regreso en el Buenos Aires Trap, Cazzu demuestra que está enfocada en su carrera y en su nueva etapa como madre. A pesar de las polémicas, su talento y autenticidad continúan consolidándola como una de las figuras más influyentes del trap latino.

