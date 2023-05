¿Christian Nodal y Cazzu se casan? Esto reveló el cantante

Christian Nodal y Cazzu no paran de presumir que muy pronto llegará a sus brazos su primer bebé.

Christian Nodal y Cazzu siguen arduamente emocionados por la llegada de su primer bebé, pues ninguno de los dos ha parado de presumir el embarazo de la cantante argentina.

Por ende, a través de una entrevista para Sale el Sol, el mexicano habló acerca de su alegría al ser padre a los 24 años, pero eso no es todo, sino también reveló sí pronto llegará al altar junto a su amada Julieta.

Fue así que al ser cuestionado sobre si habrá boda, Nodal respondió sin tapujos.

Christian Nodal y Cazzu pronto le darán la bienvenida a su hijo / Twitter: @SoyCarloUriel /@CarLon_2020



“No sé, la verdad que, por lo pronto, no. También traemos una relación muy preciosa, ¿no? Y creo que va desde ahí, si en algún un momento hay boda o lo que sea será porque estamos felices y seguir con esa parte también”

Así lo reveló Christian Nodal:

Cabe recordar que meses atrás Cazzu y Christian Nodal fueron captados en una lujosa joyería, lo que desató rumores de una boda; sin embargo, nada fue certero.

Cazzu y Nodal están felices de ser padres por primera vez. / Facebook: Ángela Aguilar/Pepe Águilar/Youtube: Chisme No Like/ Archivo Tvnotas

Christian Nodal asegura que no fue fácil conquistar a Cazzu

Asimismo, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos contó para Las Top News que no fue nada fácil enamorar a Cazzu, por ende le escribió una canción que cuenta el proceso de la conquista.

“Las argentinas son difíciles, en verdad, yo creo que es lo que más me ha costado. Es muy difícil, porque no nada más es ser romántico”, comenzó.

Christian Nodal reveló que no solo tuvo que ser romántico para conquistar a Cazzu. / Instagram: @nodal / TikTok: @valeriallamag

Y agregó: “también tienen des-romantizado muchas cosas, van mucho a terapia en Argentina… No solo es lo romántico… Que se dejen envolver, sino que son muy inteligentes… Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil… Fue un proceso bonito”, concluyó.