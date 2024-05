Chumel Torres hace tremenda revelación del del fallecimiento de su padre: “llevaba 10 años extrañándola”

La tarde del sábado 13 de enero se dio a conocer el fallecimiento de Jesús Manuel Torres, padre del conocido influencer Chumel Torres. La noticia fue confirmada por las cuentas oficiales de Grupo Fórmula a través de una publicación, a la cual el famoso respondió.

El influencer le dedicó un emotivo mensaje, agradeciéndole por “conocer a Chiquis” y deseándole que se reuniera con ella:“los dos sabemos que eso era lo que más querías.”

En ese momento, el mensaje parecía ser solo una despedida de Torres a su padre. Sin embargo, meses después, en un pódcast, se reveló el verdadero sentido de sus palabras, ya que estaban dirigidas a su madre.

En el pódcast de Jorge Lozano H, durante una conversación personal, Chumel compartió el proceso que vivió para despedirse de su padre. La entrevista mostró que Chumel ha trabajado profundamente en su duelo.

Fue aquí donde entró en contexto con su pasado, narrando que desde la muerte de su madre, su padre la extrañaba profundamente y no pudo encontrar consuelo.

Chumel Torres





“El tema con mi jefeporque, cuando se murió Chiquis (su madre),Ella era el ‘Golden Ticket’ de Willy Wonka y él lo había encontrado.Cuando me dieron la noticia, sentí una mezcla deRecuerdo quey me preguntó por qué no estaba llorando. Le dije: