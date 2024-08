Chumel Torres vs. Maca Carriedo: Explota la polémica por broma sobre fertilidad de Adrián Marcelo,LCDLFMX

La casa de los famosos México sigue dando de qué hablar, tanto dentro como fuera de la competencia. En esta ocasión, Chumel Torres defendió a Adrián Marcelo después de que Maca Carriedo hiciera una broma sobre sus problemas de fertilidad.

El presentador de noticias mostró su indignación ante el comentario que hizo Maca en su cuenta de X (anteriormente Twitter) el pasado domingo 25 de agosto, tras el fuerte enfrentamiento entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre.

Además, el conductor de ‘Hoy’ recibió un mensaje de sus hijos el pasado domingo, antes de que Sabine Moussier fuera eliminada.

Recordemos que Arath sufrió un ataque de ansiedad, lo que generó duras críticas contra Adrián Marcelo debido a su agresión verbal.

Maca Carriedo y Chumel Torres protagonizan una acalorada discusión en redes sociales

La periodista Maca Carriedo y el conductor Chumel Torres protagonizaron una intensa discusión en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), derivada de comentarios realizados durante la segunda temporada de un reality show.

Todo comenzó cuando Maca expresó su desacuerdo con las declaraciones del influencer Adrián Marcelo en dicha temporada, y en su cuenta de esa red social para lo criticó: “Qué poca que a Adrián Marcelo no le han puesto un video de sus hijos”.

Este comentario no pasó desapercibido para Chumel Torres, quien salió en defensa del regiomontano con un mensaje contundente: “Ojalá nunca tengas en tu familia a alguien que por más que lo intenta no se pueda embarazar. Es casi tan mi…da como tu chiste”.

Maca, por su parte, no se quedó callada y señaló la ironía de la situación, recordando que minutos antes Chumel había escrito: “y te pido, señor, que siempre me des el IQ suficiente como para no pelearme por un reality show, ame”. En respuesta, la presentadora le comentó: “El señor no te escuchó, besos”.

Lejos de apaciguarse, Chumel respondió con humor al comentario de Maca: “Jajaja ya sé, lo primero que digo y cualquier D-lister me tiggerea. Jajaja Karma”. Esta interacción ha generado gran revuelo en redes sociales, con opiniones divididas entre los seguidores de ambos personajes.

¿Quién es Chumel Torres?

Chumel Torres es un comediante, presentador y creador de contenido mexicano conocido por su estilo satírico y su enfoque en temas políticos y sociales. Saltó a la fama en 2012 cuando comenzó a publicar videos en YouTube a través de su canal llamado “El Pulso de la República”, donde presenta noticias y comentarios sobre la actualidad en México y el mundo, mezclando humor y crítica social.

Chumel ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales y ha extendido su trabajo a otros medios, incluyendo televisión y radio. Es conocido por su humor irreverente y, en ocasiones, controversial, lo que lo ha convertido en una figura polarizante en el ámbito de los medios de comunicación en México. También ha sido invitado a eventos y foros internacionales para discutir temas relacionados con la libertad de expresión y el humor en la política.

¿Quién es Maca Carriedo?

Maca Carriedo es una periodista, conductora y productora mexicana conocida por su trabajo en medios de comunicación, especialmente en televisión. Comenzó su carrera en medios como reportera y ha trabajado en diversas plataformas y programas de televisión, ganándose una reputación por su estilo directo y su capacidad para abordar temas de actualidad con un enfoque fresco y dinámico.

Maca es reconocida por su participación en programas como “Hoy” y “Intrusos”, donde ha demostrado su versatilidad tanto en la conducción como en el análisis de temas de entretenimiento y cultura pop. Además, ha sido destacada por su activismo en temas de derechos LGBTQ+ y su compromiso con la igualdad y la inclusión. Su presencia en redes sociales también ha sido significativa, utilizando estas plataformas para conectar con su audiencia y abordar temas importantes de una manera accesible y cercana.

