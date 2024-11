Claudio Yarto presenta pruebas inquietantes de avistamientos de OVNIS: “No estamos solos”, FOTOS

Hablar de “ovnis” (Objetos ahora conocidos como FANI o UAP (Fenómenos aéreos no identificados, o en inglés, Unidentified Anomalous Phenomena) es un tema complejo.

Como en todo, hay gente que cree fervientemente en ellos y hasta dicen que han sido contactados, mientras otros son escépticos. Claudio Yarto es uno de los que ha tenido encuentros cercanos en el perímetro de su casa, donde se le manifiestan. En exclusiva, nos muestra sorprendentes imágenes y habla del tema.

“Siempre me ha llamado la atención el tema de los ovnis. Quien me inspiró fue Jaime Maussan. En la pandemia, encerrado, me decidí a grabar. Me quedaba horas esperando y grababa a diario y a cualquier hora”. Claudio Yarto

“Antes pensaba que tenía el feeling y por eso los agarraba. No soy iluminado, ni escogido, pero por mi casa pasan. Utilizo solo un pedestal y mi teléfono K4. Se debe tener paciencia porque, a simple vista, no los ves. En mi estudio de grabación se revisa cuadro por cuadro. Se congela la imagen y ahí notas cada movimiento y su trayectoria”.

“Soy cacha-UAP (fenómenos aéreos no identificados, por sus siglas en inglés). Hay cilindros que cruzan frente al Ajusco y, a simple vista, no se perciben. El Ajusco es como su ruta”.

Claudio Yarto ya tiene técnica para captar avistamientos OVNI, ¡ha captado más de 30!

“Cuando grabé el primer avistamiento, me entusiasmé y así descubrí mi propia técnica. Son videos de segundos. Se tiene que ver lentamente y congelar imágenes. A la hora que cruzan por el cerro, se ven negros porque se transparentan contra el y ahí se ve el cilindro. De hecho, le mandé a Maussan los videos”.

“Cuando contaba que veía estos objetos, me decían: ‘Deja de meterte sustancias’.’ No había salido a los medios a decir que tengo estos hallazgos, hasta ahorita que me entrevistas. Hoy entiendo que es una experiencia que tenía que vivir. Mi cámara no está loca y los capta”.

Claudio Yarto asegura que los extraterrestres no siempre se ven como se conocen

“Siempre he creído que no estamos solos en el universo. No necesariamente los extraterrestres tienen forma humanoide. También de serpientes retorciéndose y volando, cuchillos que suenan como metales y otros seres amorfos. Esto es lo que he visto a través de mis imágenes” Claudio Yarto





“Yo no digo ‘creo’. Creer es dudar. Sé que pasan y, si quieren verlos, miren el cielo. Nadie se pone a grabar para tratar de encontrar un objeto. Son rapidísimos. Cruzan en centésimas de segundo”.

Claudio Yarto asegura que los extraterrestres “nos están mandando mensajes subliminales”

“Hay muchas historias que dicen que ya tienen contacto con nosotros. Que hacen intercambio de tecnología y, si ven, hemos avanzado a pasos agigantados en esto. Ha habido reportes de avistamientos. Han tomado objetos saliendo del mar. Hay hasta series en las que se normaliza este tema de seres extraterrestres, reptiles, felinos e insectos. Nos están mandando mensajes subliminales”

“Se dice que el Popocatépetl es un portal dimensional y utilizan su magnetismo para entrar a otra dimensión. Hubo un reportaje de una universidad de Estados Unidos en el que aseguraron esto. Curiosamente al otro día bajaron el reportaje”

“Estos seres ya están en contacto. El tema es que muchas personas se siguen mofando de estos fenómenos. La gente, los gobiernos siguen negando esto. Si se dieran a conocer, la humanidad entraría en pánico. Deberíamos estar preparados. No me siento contactado, ni un ser mágico, pero me doy el tiempo de grabar 12 videos de 4 minutos a diario y a cualquier hora”, concluyó.

