Conductor de ‘Cada mañana’ intenta entrevistar a una mujer y termina golpeado en plena transmisión

Los programas de televisión en vivo siempre están expuestos a situaciones inesperadas, y esto fue precisamente lo que ocurrió en el matutino ‘Cada mañana’ de TV Azteca Jalisco.

Durante una transmisión en directo desde Monterrey, Nuevo León, el conductor Dany Gloria fue agredido por una mujer a la que intentaba entrevistar, generando un momento de gran tensión en el programa.

Viralizan agresión a conductor de ‘Cada mañana’

El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios quedaron sorprendidos por la agresión. En las imágenes se puede ver cómo Dany Gloria se acerca a una mujer con la intención de saludarla e iniciar una entrevista.

Sin embargo, en un giro inesperado, ella responde con un golpe en la cara del conductor, dejándolo visiblemente desconcertado.

El reportero intenta improvisar y se soba mientras dice: “Creo que la señora está de malas”.

A pesar del ataque, Gloria intentó manejar la situación con profesionalismo y continuar con la transmisión y mientras se acercaba a un chico para entrevistarlo. La mujer no se detuvo ahí. Se regresó para agredirlo.

Conductor de ‘Cada mañana’ vive un momento angustiante cuando intentó entrevistar a una señora que lo agredió en pleno enlace. / Captura de pantalla

Así fue agredido el presentador de ‘Cada mañana’

Segundos después del primer golpe, el conductor intentó entrevistar a otra persona cuando la misma mujer regresó para intentar arrebatarle el micrófono.

Al ver que Dany Gloria lo recogía del suelo, la agresora comenzó a golpearlo en la espalda, lo que generó preocupación en los conductores que se encontraban en el foro de televisión.

Desde el estudio, sus compañeros pidieron que se protegiera al reportero, ya que temían por su seguridad. A pesar de la tensión del momento, Dany Gloria trató de tomarlo con humor y seguir con su labor periodística.

Conductores de ‘Cada mañana’ estallan de indignación

Tras el incidente, los presentadores en el foro no tardaron en reaccionar. Uno de ellos expresó su indignación ante la situación:

“Es una falta de respeto lo que acaba de pasar. Otro conductor intentó darle una explicación al comportamiento de la mujer, señaló que podría tratarse de un problema de salud mental.

“Me imagino y quiero pensar que esta mujer padece de sus facultades mentales para hacer este tipo de acciones con una persona en la calle que no le está haciendo nada. Es importante entender que estamos haciendo nuestro trabajo para generar un contenido no para molestarlos. Merecemos respeto. Espero que Danny esté bien y no sé que le pasó a esta señora.”

Dany Gloria, reportero golpeado, reacciona tras agresión de mujer en la calle

Luego de que la situación se calmara, el propio Dany Gloria se disculpó con la audiencia, asegurando que este tipo de situaciones pueden ocurrir cuando se realizan transmisiones en vivo.

Sin embargo, sus compañeros fueron claros al afirmar que él solo estaba haciendo su trabajo y que no tenía nada de qué disculparse, ya que la agresión no fue su responsabilidad.

