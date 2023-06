Conductor de Telemundo explota al ser llamado “desperdicio de hombre” tras presentar a su novio

El presentador de Telemundo vive un gran momento en lo personal gracias a su pareja

Carlos Adyan se ha convertido en uno de los rostros de su generación más populares y queridos de la televisión de habla hispana gracias a su trabajo al frente de la conducción del programa En casa con Telemundo.

Una de las claves de su éxito ha sido sin duda la naturalidad y autenticidad con la que siempre se ha mostrado ante el público. Pero el éxito no solo le sonríe en lo profesional sino también en el personal, pues recientemente dejo ver que su corazón está bien cuidado y tiene nombre y apellido: Carlos Quintanilla.

Se trata de nada más y nada menos que el ejecutivo de televisión, quien actualmente es Vicepresidente de Contenido Original de Sony Pictures Television para Latinoamérica y anteriormente trabajó para Telemundo Streaming Studios,y a quien presento recientemente en sus redes sociales, pero dividió opiniones.

El presentador de Telemundo vive un gran momento en lo personal gracias a su pareja. / Instagram: @carlosadyan

“Por eso habemos tantas mujeres que no encontramos novio”, escribió una usuaria. “Qué desperdicio”, fueron algunos de los comentarios que llegó a leer el conductor y sin pensarlo dos veces respondió.

“Y a mí no me vengas a culpar de tus problemas”, escribió el puertorriqueño con un emoji de carcajada. “Que la gente que no le guste pues que se jo…", contestó Adyan de muy buen ánimo.

Conductor de Telemundo responde a los comentarios en redes sobre su noviazgo / Instagram: @carlosadyan

Sin embargo hubo quienes le tendieron la mano en muestra de apoyo, pues aseguran un hombre como él se merece amor y aplaudieron como defendió su relación.