Conductora de TV Azteca da triste noticia en VLA: “Decidí renunciar” ¿hubo pleito?

Alex Garza, una de las figuras más queridas dentro de TV Azteca rompió el silencio por primera vez acerca de su reciente salida del programa radiofónico ‘Ya párate’ del que llevaba años siendo parte.

Se rumoró que Alex, actual conductora de ‘Al extremo’ había tenido algún pleito con Facundo en el programa radiofónico que compartían, pero la exacadémica aclaró los motivos de su salida.

Alex comentó en ‘Venga la alegría’ que decidió renunciar al programa de radio por voluntad propia y no por los posibles problemas con su compañero, que de paso desmintió.

“Yo creo que ninguna separación así termina del todo bien, pero problemas entre nosotros no (hubo), entre nadie, ni mis compañeros ni la gente de producción”, aseguró, dejando entrever que su salida no fue del todo amistosa para todos.

Garza explicó que la principal razón detrás de su renuncia fue la falta de un acuerdo para una nueva negociación, ya que su contrato había expirado hacía más de un año y medio. Además, mencionó que la llegada de nuevas personas en la dirección del proyecto contribuyó al desvío en la atención y cuidado del programa. “No se llegó a un acuerdo de una nueva negociación, y las circunstancias no fueron las mejores”, comentó.

La conductora admitió que la decisión de dejar el programa de radio fue una de las más difíciles de su carrera. “Cualquier ser humano tiene que luchar por lo que quiere y lo que se merece, va más allá de una cuestión de género, no estoy culpando a nadie, fueron circunstancias que no se acomodaron y entonces me dolió, pero decidí renunciar. Fue horrible”, finalizó.

¿Quién es Alex Garza?

Alex Garza, es originaria de Monterrey, Nuevo León y saltó a la fama como concursante en la sexta generación del reality ‘La academia’ en 2008, donde alcanzó a estar en la gran final y más adelante formó el grupo G6 junto a sus excompañeras.

Desde entonces, su carrera ha abarcado desde telenovelas como ‘Corazón en condominio’ y ‘Un escenario para amar’, hasta obras de teatro como ‘Los 40 el musical’. En televisión, ha sido conductora en diversos programas como ‘Corazón grupero’ (de donde renunció en 2022), y actualmente está en ‘Al extremo’, así como eventos especiales de la televisora.

Alex Garza ha sido una figura central en la programación de TV Azteca, por lo que los televidentes la tienen como una de las conductoras favoritas.

