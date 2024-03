Conductores de ‘Cuéntamelo Ya!’ son criticados por “burlarse” de Ricardo Casares y el infarto que sufrió

Hace una semana, el mundo de la farándula se conmocionó por el infarto que sufrió Ricardo Casares, momentos antes de grabar Venga la alegría. En aquel entonces, sus compañeros de conducción informaron que Ricardo fue sometido a un cateterismo por una arteria tapada.

Si bien el presentador dio a conocer que ya fue dado de alta, señaló que necesitará la ayuda de una enfermera para que su recuperación continué sin ningún percance.

Aunque no mencionó cuando regresará a los foros televisivos, los internautas se han mostrado muy felices de que haya superado su crisis de salud y esperan tenerlo de regreso en el matutino de TV Azteca dentro de muy poco.

En medio de todo esto, el programa Cuéntamelo Ya!, habló recientemente sobre la salud de Ricardo Casares, lo que desató varias críticas en su contra a través de redes sociales.

Cuéntamelo Ya! se habría burlado de Ricardo Casares

Durante una emisión reciente de Cuéntamelo Ya!, sus conductores comenzaron a hacer ciertos comentarios sobre lo sucedido con Ricardo Casares, los cuales fueron interpretados como una burla hacia el presentador.

Todo comenzó cuando se presentó las declaraciones de Pato Borghetti sobre la forma en la que ayudó a Casares en su crisis de salud. Tras mostrar las palabras del conductor, Roxana Castellanos y Paul Stanley aseguraron, a modo de broma, que el argentino fue un “héroe sin capa”.

“La neta, un aplauso a mi Patito Borghetti. Te mando un beso. Es un héroe sin capa, que le salvó la vida a ese tal Ricardo Casares”, dijo Castellanos, quien estaba personificada como Deyanira Rubí.

Tras esto, uno de los presentes cuestionó: “Oigan y, al que le salvó la vida ¿qué pi… toca?”, a lo que Paul Stanley contestó que era uno de los “400 conductores que hay en Venga la alegría”.

Para finalizar la sección, Juan José Ulloa afirmo que Ricardo Casares es alguien muy conocido. Sin embargo, su presencia en VLA pasa desapercibida: “Él no sabe ni quién eres, pero no te preocupes, Juanito, digamos que él es el Juanito, pero de allá. O sea, que está, pero, si falta, no pasa nada”, dijo.

Usuarios reaccionan

Las palabras de los conductores generaron mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos señalaron que era “simple humor”, otros consideraron que sus declaraciones habían sido una “falta de respeto” para el presentador.

Hasta el momento, Ricardo Casares o alguno de sus compañeros se ha pronunciado ante esta polémica.

