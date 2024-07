Corbatas para mujeres: Una prenda que ya no es exclusiva en hombres y debes probar, ¡está en tendencia!

Hace unos días se celebró la final del torneo de tenis de Wimbledon en el Reino Unido. Este es uno de los eventos deportivos de más tradición y exclusividad, en el que cada año se dan cita celebridades del deporte, el espectáculo, la moda y la aristocracia.

Este año llamó la atención la preferencia de varias asistentes por usar algo que en los hombres es muy común ver, pero no tanto en mujeres: la corbata.

Portar traje y corbata para Wimbledon es casi obligatorio para los hombres. Este año Zendaya, Nathalie Emmanuel y Glenn Close decidieron también usar esta prenda, demostrando así que nosotras también la podemos llevar y que lo hacemos muy bien. Así que vamos a hablar un poco de este look, que me parece fantástico para un día en la oficina.

Mira: Shanik Berman hizo llorar a Paola Durante al revelar que su exnovio volvió con su esposa ¡y ella no sabía!

¿Hay corbatas para mujer?

Después del despliegue de moda que vimos en Wimbledon, es muy probable que las marcas se den a la tarea de sacar colecciones de corbatas para mujer como ha ocurrido anteriormente. Así que toma en cuenta esta nota, que es primicia.

Cualquier corbata funciona sin problema. Especialmente las que son delgaditas, que son las más en tendencia. A las mujeres, que generalmente tenemos la cara más pequeña que los hombres, esas nos van muy bien.

En cuanto a materiales, las más finas son de seda, pero puedes encontrar de muchísimas telas y calidades. Lo más importante es que estén limpias, bien cuidadas y con un nudo bien hecho.

Si no tienes una y no quieres gastar en algo que no sabes qué tanto vas a usar, recurre a quien conozcas que la use y ¡pídele una prestada!

Las corbatas que me parecen más divertidas para experimentar son las tejidas o “crochet”. Al ser flexibles le dan un aire más relajado.

Ve: Adrián Marcelo sueña con ser padre, pero ha tenido problemas para lograrlo: “Como hombre es bien difícil”

¿Con qué me pongo la corbata? La tendencia de la moda

Como mejor se ven las corbatas es con una camisa de vestir, como las que usan los hombres para el traje. Entre más rígido sea el cuello, más fácil será portarla. Si nunca has usado una, te advierto que no es muy cómodo traer el mecate amarrado tan pegado al cuello.

Como es una reinterpretación de la prenda, podemos jugar con la forma en que nos la ponemos y llevar el nudo como si fuera un collar... Esto es, más flojito, como Zendaya la usó en uno de los partidos.

Lo demás, tú decides: si es con un saco, traje sastre o chaleco.

TIP IMPERDIBLE: Cuando te la quites, deshaz el nudo con cuidado, regresando sobre los pasos como lo hiciste. Si solo la jalas, se va a maltratar y puede perder su forma.

Para más consejos de moda, corre por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!

Dónde comprar: Aldo Conti, Coppel, H&M, Scappino y Walmart, entre otras tiendas.

Lee: LCDLFM: ‘Potro’ Caballero se lanza contra Irina Baeva, asegura que es “sangrona y pesada”