LCDLFM: ‘Potro’ Caballero se lanza contra Irina Baeva, asegura que es “sangrona y pesada”

La casa de los famosos sigue generando revuelo las 24 horas del día, y en esta ocasión, Luis “Potro” Caballero se encuentra en el centro de la controversia. En una conversación con Agustín Fernández, amigo de Nicola Porcella, Caballero aseguró que las críticas y comentarios negativos en redes sociales han impactado significativamente la imagen del influencer, al punto de ser rechazado de un proyecto.

Recordemos que ‘Potro’ alcanzó la fama gracias al reality de MTV Acapulco shore, en el que también participaban Karime Pindter, Manelyk González, Jawy Méndez y Fernando Lozada, por mencionar algunos. El reality mostraba la imagen de jóvenes viviendo la fiesta, un show amado por muchos y criticado también. Han pasado 10 años desde la primera temporada, pero la imagen de los participantes ha dejado una huella imborrable que hoy en día les ha costado trabajo quitar. A pesar de haber participado en otros proyectos, ser un Shore les ha traído consecuencias.

Luis ‘Potro’ Caballero confiesa que por malos comentarios fue rechazado de una obra y habla de Irina Baeva

El influencer recordó que, durante el proceso de casting, la producción le dio mayor importancia a las críticas que lo catalogaban como “m¡sóg¡no” tras ver una serie de videos virales en redes sociales que habían sucedido en el reality de Acapulco shore.

“Qué tiene que ver lo que haya salido en un reality hace 10 años. Y por lo que pasó en Acapulco (shore) de peleas y pen… así con la gente, me sacaron…de un día al otro me dijeron: ‘sabes qué, creo que es muy arriesgado tenerte’”. Luis ‘Potro’ Caballero

En este punto, Agustín confirmó con un ejemplo que el “hate” puede ser una publicidad negativa, como le estaba sucediendo a Irina Baeva. Potro, por su parte, se sinceró respecto a la nueva Aventurera y afirmó que “a la gente no le cae bien” y que con él había tenido un comportamiento desagradable.

“Yo no he visto ‘Aventurera’ ni nada por el estilo... pero te voy a decir algo, esa señora es tan sangrona y pesada, por lo menos conmigo ha sido muy grosera, y a la gente no le cae bien”. Luis ‘Potro’ Caballero

El influencer también dijo: “Si le quieres meter algo a la fuerza al público, no funciona. Y esto es generalizado, no es que algunos digan que sí y otros que no, aquí todos dicen que no”, afirmó.

Potro no dio detalles sobre el proyecto que los había reunido para tener esa interacción. Sin embargo, Agustín mencionó que Nicola Porcella tenía otra imagen de Irina pero que él no tenía el gusto de conocerla por lo que no opinó sobre su desempeño en la obra.

En redes sociales se abrió un fuerte debate pues mientras unos aseguraban que Potro era igual a Irina otros mencionaron que Irina merecía una oportunidad.

