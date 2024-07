‘La casa de los famosos México': Adrián Marcelo sufrirá de abstinencia de todo y además regalará su premio

Uno de los personajes más controvertidos en ‘La casa de los famosos México’ es el regiomontano Adrián Marcelo, quien con sus irreverentes comentarios seguro la pondrá de cabeza.

TVNotas platicó con él antes de su entrada a ‘La casa’ y nos dijo que no fueron fáciles las negociaciones para entrar al reality: “Hace 3, 4 meses empezó el primer contacto con la productora. Me hicieron la invitación, pero primero lo tuve que checar con mi esposa. Ella se emocionó y comenzamos a avanzar con las negociaciones, que fueron arduas”.

Adrián es un hombre que no tiene tapujos y nos dijo cómo le hará para no extrañar a su esposa ya que él es un hombre muy activo. “Me despedí de ella (románticamente) por última vez. En la casa recurriré a auto... . Es una necesidad fisiológica. Será cada 3 o cada 5 días, dependiendo de la libido. Hay personas que tienen edad en esa casa que a lo mejor ya ni siquiera producen hormona..., o están entrando a la menopausia. No es mi caso y no pienso cohibirme ni estar ansioso por no drenar esa parte. Lo haré en una ida al baño...”.

Adrían Marcelo tendrá abstinencia en La casa de los famosos México / IG: @adrianmarcelo10 / @karybrigde

Le dijimos que en ‘La casa’ hay muchas mujeres muy guapas y que cómo le haría para no caer en tentación. “A mí no me parece que sean tan guapas las que entran en esta edición. Claro que es subjetiva (su opinión). Hay a quienes les parecen guapas, pero ninguna como para... desear incurrir en una infidelidad”.

Un aspecto que ha caracterizado a Adrián es su consumo diario de (sustancias), que él ha hecho público. La gente se pregunta cómo le hará, ya que adentro están prohibidas las sustancias. “El síndrome de abstinencia es parte del reto. Veo un símil con un ‘anexo’. Hay partes positivas de la abstinencia. Hay una ansiedad que se puede canalizar haciendo ejercicio. Habrá cambios de humor, irritabilidad, pero hay que poder con eso. No porque yo no pueda consumir... voy a hacerle la vida más complicada a la gente. No va a ocurrir que yo quiera dejar ‘La casa’ por no consumirla”.

Adrián Marcelo / Instagram: @adrianmarcelo10

Adrián ha confesado que gana 1 millón de pesos al mes por sus contenidos en YouTube. Se ha hecho muy popular por regalar dinero a la gente. Hará lo mismo con el premio de este reality si gana. “Ese premio se va a repartir íntegramente. Podemos demostrar a la gente que esos 4 millones de pesos, en caso de ganarlos, se irían para el pueblo mexicano que es quien da la victoria. Afortunadamente, yo estoy en una situación privilegiada financieramente. 4 millones de pesos no me hacen ni más rico ni más pobre. Me puedo dar el lujo de regalarlos”, concluyó.

También Gomita nos platicó cómo entró a ‘La casa’ con problemas de su bypass gástrico y Sian Chiong nos compartió cómo se preparó para dar contenido con varias estrategias. ¿Quieres saber qué nos dijeron? Corre por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!

