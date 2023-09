Cristian Castro responde a críticas por hablar con acento argentino

Cristian Castro ha ofrecido una serie de entrevistas para diversos medios argentinos en los últimos días desde que asistió a un concierto de Luis Miguel en aquel país donde radica el hijo de Verónica Castro desde hace un tiempo.

Al viralizarse los videos, lo que más llamó la atención fue el acento argentino con el que Cristian habla ahora, por lo que los internautas lo llenaron de críticas en redes sociales e incluso lo compararon con Ángela Aguilar, quien también fue muy criticada al decir que es “25% argentina”.

“Jajaja este man (hombre) ya habla argentino”, “Seamos como Cristian Castro y olvidemos rencillas argentinos y mexicanos”, “Se burlan y cuando salen de su pueblo rascuacho cambian su forma de hablar”, “Habla como argentino jajaja”, “¿También es 25% argentino?”, “Viejo ridículo”, aunque otros lo defendieron diciendo: “Que hable como quiera, en Argentina lo amamos”.

Cristian Castro siempre está causando polémica, sino es por sus extravagantes looks es por su acento argentino / Instagram: @cristiancastro

Cristian Castro explica por qué habla como argentino

Después de las críticas que recibió, el cantante respondió a aquellas personas que comentan y opinan que es “ridículo” que hable como argentino siendo mexicano, por el simple hecho de vivir en Argentina por algunos años.

Al respecto, Cristian dijo con acento argentino: “El mimetismo con los países es algo principal en mí. Es una necesidad tremenda que tengo”.

El cantante admitió también que esto sucedería en cualquier parte del mundo donde tengan otros acentos porque él tiene una habilidad para adaptarse rápidamente a ellos de manera casi natural: “Los acentos me parecen muy interesantes. Como que recibo la información de donde estoy y empiezo a hablar como el lugar en donde estoy. Por eso me gustó estudiar Letras, porque me gustan las palabras”, indicó.

Finalmente, Cristian Castro mencionó que en Uruguay le sucede lo mismo e incluso advirtió que si llega a un país como Colombia o España su acento también cambiaría y tampoco lo reconoceríamos: “De llegar a Argentina y sentirme argentino, me siento de acá. Voy a Uruguay y empujo mucho para estar, digamos, en el sistema y mentalidad que tienen ahí. Y voy a Colombia y no me reconocerías, y creo que si voy a España, tampoco me reconocerías”, explicó.