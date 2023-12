Dalilah Polanco ¡Este año realizó uno de sus más grandes sueños!

Dalilah Polanco, quien actualmente da vida a Lalita en la serie de Candy Cruz de HBO, este año cumplió un gran sueño. Estuvo un mes viajando por Europa y quedó cautivada por todo lo vivió. Hablamos con ella de esta gran experiencia y nos reveló su deseo de seguir conociendo el mundo.

La actriz visitó siete países: España, Francia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Islandia y Países Bajos.

“Me la pase increíble y fue mucho más de lo que esperaba. Sabía que iba a ver cosas nuevas y bonitas, pero superó todas mis expectativas. Es un viaje lejano, hace un frío impresionante, pero hay unos paisajes increíbles: ver los geiser de frente, caminar por los acantilados y ver la inmensidad, no te la acabas”. Dalilah Polanco

Además, la actriz quedó encantada por la belleza natural de Islandia:

Dios mío, de mi vida. La laguna azul fue una cosa divina, tiene una cantidad de sales... Es agua termal y el color es como leche, además tiene propiedades curativas y no me esperaba ir a un glaciar y menos ver las auroras boreales. Un amigo me dijo: si vas a ver las auroras boreales, contrátate un fotógrafo y yo dije: no, yo voy a vivir la experiencia y mis fotos salieron horribles (risas). Tengo las imágenes en el corazón, en mi memoria y alma”. Dalilah Polanco “Tiene tantas cosas espectaculares, que dicesLa laguna azul fue una cosa divina, tiene una cantidad de sales... Es agua termal y el color es como leche, además tiene propiedades curativas y no me esperaba ir a un glaciar y menos ver las auroras boreales. Un amigo me dijo:y yo dije:y mis fotos salieron horribles (risas). Tengo las imágenes en el corazón, en mi memoria y alma”.

Cortesía de la artista

Sobre este fenómeno natural de las luces de colores en el cielo, nos contó:

ahí están, bájense todos. Nos bajamos corriendo del camión, había personas que se quitaban los abrigos enteros y traían todo un outfit espectacular abajo porque querían la foto con la aurora boreal en superoutfit y yo la verdad no me quite más que el guante y sentí que perdía la mano del frío, hasta que dije: no me importa la foto, yo quiero seguir viendo porque está increíble”. Dalilah Polanco “Las vi en Reikiavik (Islandia) en un parque enorme. Lo más seguro era que no las viéramos porque el día anterior no habían visto nada y la guía no había acabado de decirlo cuando dijo:. Nos bajamos corriendo del camión, había personas que se quitaban los abrigos enteros y traían todo unespectacular abajo porque querían la foto con la aurora boreal eny yo la verdad no me quite más que el guante y sentí que perdía la mano del frío, hasta que dije:”.

Uno de los lugares que más le impresionó fue La playa Reynisfjara en Islandia:

“La Playa negra, dicen que es la más peligrosa del mundo, era mi principal objetivo para ir al viaje, cuando estaba yo planeando, dije: Yo quiero conocer esa playa porque todo mundo dice que es maravillosa, pero muy peligrosa porque hay unas olas que de verdad te agarran de los tobillos y te jalan. Fue maravilloso ir y pisar esa arena negra”. Dalilah Polanco

Cortesía de la artista

De los lugares que más le gusto fue la ciudad de Edimburgo, Escocia: “Me encantaron todos los lugares a los que fui, los acantilados, la cascada, todo me hizo muy feliz, pero Edimburgo como el lugar para caminar, de irte a tomar algo, comer rico y seguir caminando, me pareció genial. Toda Escocia fue una gran experiencia y regresé enamorada de las vacas, que ya quiero una vaca”,

Continuo: “Fue espectacular a ir a donde se filmó Harry Potter por donde pasa el tren de El Expreso de Hogwarts en Glencoe (Escocia). Fui al Lago negro donde está la tumba de Dumbledore porque soy una ñoña amante de Harry Potter y por supuesto aprovechas para ver todo lo que hay el entorno. También fui ahí en los Acantilados de Moher (Irlanda) y a muchos lugares de las series Peaky Blinders y Outlander”.

Cortesía de la artista

Sobre si conoció a algún galán nos contó: “Me la pasé tocando piedras para ver si me transportaba a un lugar con un vikingo espectacular, como en la serie Outlander y nunca me paso (risas). Me puse tantas actividades y fue un viaje cargado de naturaleza, que me hizo agradecer lo chiquita que soy y lo grande que es el mundo y quiero conocerlo todo”. Este viaje lo realizó en compañía de su amiga y Stylist, Andrea Camargo.

La querida actriz recomienda a la gente que se atreva a salir de su zona de confort y que se animen a hacer lo posible por conocer el mundo: “Lo que quiero es invitar a la gente a salir del lugar de donde vive y que cada vez vaya más lejos y que no vayan por el regalito para alguien, que vayan para regalarse el tiempo a uno mismo. Me dicen es que tú eres rica y no, es porque me organicé, administré y porque de verdad yo no me voy a ir con nada, más que con las cosas que viva”.