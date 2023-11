Dania Méndez dice que quiere mucho a Arturo Carmona, pero lo rechazó por sus “red flags”

Arturo Carmona no quiso enviarle un mensaje a Dania Méndez, quien participa en Las estrellas bailan en Hoy, luego de que un reportero le pidió unas palabras para ella. El actor prefirió esquivar la pregunta y mandarle suerte a todos los participantes.

Ante esto Dania reaccionó en el matutino y rompió el silencio sobre su relación con el actor. Recordemos que Dania Méndez y Arturo Carmona se conocieron en la tercera temporada de La casa de los famosos de Telemundo.

En el reality, surgió una fuerte atracción entre ellos y tuvieron una breve relación. Sin embargo, Arturo Carmona se mostró celoso con Dania y protagonizaron varias peleas y conflictos hasta que ella puso fin a su relación.

Arturo Carmona exige que no se metan con su familia / Facebook: Arturo Carmona/ Instagram: Chismecito Channel

Dania, como nunca antes, se sinceró y confesó, en el programa Hoy, que el actor es muy caballeroso y todo, pero tiene unas red flags que no permitieron que avanzara la relación.

“Arturo y yo coincidimos en un proyecto juntos... Él muy caballeroso, muy lindo, es un caballero. De eso no puede (puedo) decir nada, pero con él mi tema fueron las red flags”, dijo Dania.

Dania abrazando a José en La casa de los famosos Telemundo y desató los celos de Arturo Carmona, con quien tenía una relación en el reality. / Captura de pantalla.

“Las alertas fue cuando un día felicité a José, un compañero que se salvó de eliminación, y me le colgué y él me dijo sabes qué si así abrazas a todos tus amigos, yo también prefiero ser tu amigo, pero no había morbo. Era un amigo”, comentó Dania sobre la polémica que desató los celos de Arturo Carmona.

“Bloqueada no sé si estoy, pero seguramente, me dejó de seguir. Eso es la realidad” y agregó: “pero no tuvimos oportunidad de conocernos fuera. No esperaba que contestara así, pero le mandó amor y bendiciones. Yo sí me acuerdo quién es él y me enseñó mucho, muchas bendiciones”.