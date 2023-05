Dania Méndez revela si ha contactado a Cara de Sapato tras polémica en Big Brother Brasil

La influencer Dania Méndez también compartió un poco de su debut en la música junto al productor de la Banda El Recodo.

Platicamos con Dania Méndez, ex integrante de Acapulco Shore y La Casa de los Famosos 3, y nos abrió su corazón al confesarnos que su amistad con Manelyk se volvió más fuerte, el motivo por el cual cambió su actitud dentro de la casa, además de aclarar si ha vuelto a tener comunicación con Sapato y sobre su faceta como cantante.

Dania externó que, desde que era muy pequeña, siempre supo que quería ser famosa y salir en la televisión.

“Siempre quise ser famosa, desde chiquilla y yo lo sabía. Mi mamá y mis abuelas me cuentan mucho la anécdota, porque decían que yo era la típica nieta que Dania baila, Dania modela y Dania posa, y entonces yo sabía que me gustaba mucho la cámara”, indicó.

Además, la influencer nos contó que a ella no le da miedo el fracaso, porque es una manera de aprender de la vida.

Dania Méndez dejó en claro que no le teme al fracaso, pues sabe que es parte fundamental de la vida. / Facebook: Dania Méndez

Te puede interesar: Manelyk González defiende a Dania Méndez tras polémica eliminación en BBB23

“Soy nueva en los medios, soy nueva en la fama, pero tengo mucha hambre de crecer y sin miedo al fracaso, porque el fracaso es parte del aprendizaje y también es parte de lo que te hace mucho más grande. Dicen que a veces perdiendo se gana y siempre he pensado que el no ya lo tenemos, así que siempre hay que ir por el sí”, manifestó.

De igual forma, Dania Méndez confesó que volvió a ser amiga de Manelyk, quien le dio tips para entrar a La Casa de los Famosos 3.

Dania contó que ya volvió a ser amiga de Manelyk González, quien hasta le dio consejos antes de entrar a LCDLF3. / Facebook: Manelyk González

“La amistad se está recuperando, al final del día a Manelyk y a mí nos hizo más fuertes; como mujeres y como amigas, nos dio mucha madurez, luego de la polémica, porque las dos aprendimos mucho y ahora la amistad es mucho más fuerte, cuando tenemos un tema, nos hablamos por teléfono para solucionarlo y esa es la parte más bonita, es una amistad más sólida”, apuntó.

Agregando: “casi casi ella me ayudó hacer la maleta para entrar a La Casa de los Famosos, Mane me pasó todos sus tips, platicó conmigo, me dijo que me pusiera perra todos los días, no me quería ver fachosa, lo cual le fallé un poco, pero gracias por esos tips”, sostuvo.

Dania Méndez reconoce que cambió su actitud en LCDLF3

La creadora de contenido también admitió que su comportamiento dentro del reality de Telemundo cambió, debido a que sus compañeros tenían más edad y tuvo que acoplarse.

“Fue una experiencia muy bonita, estuve con gente más grande y quizá eso hace que te acoples y mira, yo me trato de acoplar a lo que sea. Si me llevas a Tepito para tomarme una michelada, me acoplo o si me llevas al mejor restaurante, entre puro señor y entre puro zar de la belleza, me comporto y es eso, saber dónde”, mencionó.

Dania Méndez reconoció que se “acopló” a sus compañeros en ‘LCDLF3’. / Facebook: Dania Méndez

Dania aclara si ha tenido contacto con ‘Cara de Sapato’

Por otro lado, aclaró si ha vuelto hablar con Antonio Carlos Junior, mejor conocido como ‘Cara de Sapato’, luego de ser expulsado de Big Brother Brasil por tocar indebidamente a Dania Méndez.

“Es un tema delicado, de hecho, mucha gente me dice ‘cómo puedes reírte de tus agresores’ y no, yo me quedo con lo más bonito de las personas, somos humanos y erramos, me hago responsable de lo que yo hago, de lo que yo digo y no me puedo hacer responsable de lo que dicen los demás, y a mucha gente le gustaría verme con ‘Sapatito’, pero por lo mismo de que es un tema delicado, no hemos hablado por lo mismo, porque afuera vimos la magnitud del problema y no es porque tenga algo personal con él, al contrario, lo quiero mucho y le deseo lo mejor y me encantó conocerlo”, apuntó.

Dania Méndez dijo que le hubiera encantado conocer a ‘Cara de Sapato’ en otras circunstancias. / Facebook: Antonio “Cara de Sapato” Jr.

Dania y su debut en la música

Finalmente, Dania invitó al público a que escuchen su nueva faceta como cantante con su canción titulada ‘La Reina’.

“Les daré una primicia, se viene un proyecto muy importante donde sé que les va a gustar verme, porque otra vez me van a ver en su casita y es un programa en el que tendré otra faceta. También se vienen grabaciones con ‘Acapulco Shock’, como panelista, junto a Fernando Lozada y Gerardo Escareño, y por ahí hay una canción que se está tocando, la cual grabé en Mazatlán, un amigo de Monterrey me dijo que me pagó tres canciones con el productor de la Banda El Recodo y por ahí escúchenla, la lanzaremos en plataformas digitales y se llama ‘La Reina’”, concluyó.

Dania Méndez tiene muchos proyectos en puerta, incluyendo su debut en la música. / Facebook: Dania Méndez

Te recomendamos: Colaborador de Telemundo critica a Dania Méndez tras polémica en BBB23: “Lo normalizó”