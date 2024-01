Daniel Medina empezó con todo este 2024 y nos da tips para ejercitarse y bajar de peso

Quien inició con todo este 2024 es el actor Daniel Medina, a quien vimos en la serie “Pacto de silencio” junto a actrices como Litzy, Kika Edgar, Marimar Vega y Adriana Louvier. Medina actuó como abogado que ayuda a la protagonista Camila Valero.

Daniel Medina sin camisa medium shot / Luis Pérez

Hace unos días nos lo encontramos en un parque en la zona centro de la CDMX y notamos que le gusta mucho hacer ejercicio en los aparatos del mismo lugar:

Daniel Medina “Soy mucho de venir a este parque porque me gusta la naturaleza, además de que es un buen momento para escuchar música y relajarme y hacer ejercicio”.

El novel actor nos compartió un poco de su rutina, además de que nos enseñó cómo el ejercicio le ha cambiado la vida:

“Yo antes era un niño gordito, pero la danza y las ganas de hacer ejercicio me cambió la vida. Ahora soy más relajado. Me doy mis gustos en comida, pero me gusta hacer ejercicio. Entonces estoy bien balanceado en eso”.

Daniel Medina sin camisa de perfil reclinado en un muro / Luis Pérez

Ante las miradas de los que pasaban, Daniel siempre mostró buena actitud y entre sentadillas, lagartijas, desplantes y fuerza, nos dejó a todos con la boca abierta.

“Hacer ejercicio al aire libre me motiva mucho para mi día. Es un buen momento para encontrarme conmigo mismo. Lo hago a mi tiempo y sin prisa”, nos compartió.

Daniel Medina hace barra / Luis Pérez

Para Daniel, este 2024 viene con todo: “Ya pronto les podré dar la sorpresa, pero vienen cosas grandes. Será un año de retos y de muchos trabajo”.

Daniel Medina con playera negra recargado en un muro / Luis Pérez

