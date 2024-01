Kate Middleton estaría bajo un coma inducido tras complicaciones postoperatorias

Hace casi dos semanas, se dio a conocer que Kate Middleton, también conocida como la Princesa de Gales, fue hospitalizada y sometida a una cirugía abdominal. Según el comunicado oficial de la realeza, el procedimiento fue todo un éxito y solo pasaría de 10 a 14 días en el nosocomio.

Sin embargo, ahora se revela que la esposa del príncipe William presentó algunas complicaciones postoperatorias, por lo que habría sido necesario intubarla e inducirla a un coma.

De acuerdo con la periodista Concha Calleja, los médicos no se esperaban esta situación, pues la operación había sido exitosa, y tuvieron que tomar “decisiones drásticas”.

“Los médicos tuvieron que tomar decisiones drásticas en esos momentos debido a esas complicaciones que surgieron. La decisión fue inducirla a un coma. Tuvieron que intubarla. Fueron complicaciones graves que no esperaban porque la operación salió bien, pero el posoperatorio no fue tan bien” Concha Calleja

Si bien la comunicadora no reveló si Kate continúa en coma, hace algunos días adelantó que el periodo postoperatorio no había sido como se esperaba, y por ello, no ha hecho apariciones públicas, ya que se está enfocando en su recuperación.

“No era la primera vez que se encontraba mal, pero aquí ya hay una voz de alarma. La situación, en general, era lo suficientemente grave como para que, a los pocos días, todo el mundo supiera que algo iba bastante mal en la Casa Real”, dijo.

Hasta el momento, la Casa Real británica no ha confirmado o desmentido que la Princesa de Gales esté en coma. No obstante, las declaraciones de Calleja han causado mucha preocupación entre los internautas.

¿Qué ha dicho hasta el momento la familia real británica?

A través de un escrito para redes sociales, la Familia Real dio a conocer oficialmente que la operación de la Princesa de Gales ya estaba “planeada” y solo estaría un corto periodo en el hospital para después recuperarse en su casa.

“Su Alteza Real la Princesa de Gales ingresó en el hospital para una cirugía abdominal planeada. La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital The London Clinic entre diez y catorce días, antes de regresar a casa para continuar con su recuperación”, expresaron.

También detallaron que la recuperación tardaría un par de meses y se prevé que Kate regrese a sus actividades reales en Semana Santa.

Por otra parte, una fuente cercana a la familia declaró para la revista People que la esposa del príncipe William está delicada de salud, pero que está en las mejores manos y podrá recuperarse. No se ha informado el motivo de la cirugía abdominal que se practicó a la princesa de 42 años.

“Teniendo en cuenta estos plazos, la sensación es que sí se trata de algo grave. Pero está en muy buenas manos y recibirá el máximo apoyo, tanto del personal médico como de la familia. Es una joven en forma. Estoy seguro de que se pondrá bien”, dijo.

Kate Middleton sufrió complicaciones tras su operación / Twitter: @CarmenGranddau1