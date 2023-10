Daniela Romo fue madrina de lujo en la celebración de los 23 años de Los Monólogos de la Vagina

Se llevó a cabo un festejo con motivo de los 23 años de la obra Monólogos de la Vagina. Estuvieron presentes algunos famosos para acompañar al productor Morris Gilbert en esta noche tan especial.

No se realizó una alfombra roja, pero sí se dieron cita algunas luminarias como María Rebecca, Emma Pulido, y Luz María Aguilar.

La madrina de lujo fue la actriz y cantante Daniela Romo. Ella llegó temprano y en encuentro con la prensa habló respecto a las campañas gratuitas sobre la prevención de cáncer.

“Existen muchas campañas y ahora ya hay muchas más gratuitas. Desafortunadamente todavía tenemos muchos prejuicios. Hay mujeres que ya se preocupan por ellas mismas... Es conciencia de todos, porque no sólo hay cáncer de mama, sino de testículos... Hay que atendernos”. Daniela Romo

Luis Pérez

Respecto al amor incondicional, Daniela señaló: “Tina ha sido una persona muy especial porque es con quien he estado 44 años de mi vida, con la que he crecido y ella también ha crecido en ciertos aspectos... No le terminaré de agradecer que estuvo conmigo en todas las buenas, las malas y las maduras. Por eso le agradezco”.

Esta función, fue en honor a 10 actrices que partieron a otro plano y formaron parte de la obra en los últimos 23 años que ha estado en escena. Las homenajeadas fueron: Carmen Montejo, Ofelia Guilmáin, Lilia Aragón, Irma Lozano, Anabel Ochoa, Rosángela Balbó, Pilar Pellicer, Cecilia Romo, Chela Castro y Adriana Roel.

Al final de esta función emotiva, Daniela Romo también dirigió un mensaje al público presente.

“Tuve el privilegio de conocer a todas, de abrazarlas, de platicar con ellas. De absorber todo de ellas, el valor a la vida. Se celebra la vida, porque el ser mujer es algo difícil, pero es una cosa gloriosa. Nosotras tenemos el poder de dar la vida”. Daniela Romo

Al final de la función Daniela subió al escenario donde dio algunas palabras. / Luis Pérez

Además, dijo que las mujeres lo que quieren es respeto y que las cuiden.

Daniela Romo “Las mujeres queremos respeto, porque todos los hombres también nacieron de una mujer. Necesitamos el respeto, necesitamos que nos protejan, que nos cuiden, que nos dejen ser, que nos dejen volar”.

Para cerrar esta conmemoración, no pudo faltar el tradicional pastel con el nombre de Los Monólogos de la vagina que tuvo velitas tipo bengala. Daniela cortó el pastel junto con todo el elenco.

