Danna aparece con playera de Argentina e internautas estallan: “Ni Ángela Aguilar se atrevió a tanto”

Danna volvió a generar polémica tras aparecer en su cuenta de Instagram con una fotografía portando la camiseta de la selección argentina de futbol y asegurando que su corazón le pertenece al país sureño.

Recordemos que Danna arrancó su gira el pasado 4 de mayo para presentar su nuevo álbum ‘Childstar’, una apuesta novedosa tanto en lo musical como en lo estético, que renueva la imagen de la cantante. El 18 de mayo se presentó en el Teatro Gran Rex de Argentina, donde el público argentino se rindió ante su talento.

Tras el concierto, Danna publicó varias imágenes en su red social de Instagram del momento mágico que vivió junto al público argentino, tanto que se tomó una foto portando un jersey de la selección de Argentina. Esto causó sensación en el país albiceleste, pero molestó a sus fans mexicanos por las palabras que escribió.

La cantante Danna con jersey de la selección Argentina / Instagram: @danna

“¡ARGENTINA! Mi corazón es todo tuyo, mi primer GRAN REX! Qué sueño haber vivido esta noche tan increíble juntos. GRACIAS GRACIAS por regalarnos tanto, por recibirme tan lindo, estoy con el alma muy feliz. LXS AMO X SIEMPREEEEE!!! Nos vemos pronto”, escribió la famosa cantante. Danna

Internautas reaccionan a la foto de Danna con playera de la selección de Argentina

Sin embargo, esto provocó el enojo de algunos internautas mexicanos y una pelea entre sus seguidores. Mientras algunos la criticaron, muchos de sus fans salieron en su defensa.

“Allá quédate”, “Qué feo que México cancele, pero no fuera en otros países porque va cada fecha”, “Vas de mal en peor”, “Ni Ángela Águilar se atrevió a tanto”, “Vas de mal en peor, ni cómo ayudarte”, “Luego se quejan porque mencionan más a otros países que a México, su propio país no la apoya pero sí la ataca”, comentaron algunos internautas.

Danna criticada por decir que prefiere España en lugar de México

Danna recientemente expresó sentirse identificada con Eiza González, quien aseguró en la Met Gala que ella ama México, pero no siente el mismo cariño de vuelta. La cantante de ‘Oye Pablo’ se sinceró y dijo: “A veces no siento el apoyo de los mexicanos, pero yo tengo mucho público que me quiere y me ama”.

Hace poco, Danna Paola se convirtió en tendencia y recibió fuertes críticas tras la difusión de un video en el que mencionaba preferir España sobre México. En respuesta a la situación, la cantante declaró que ama a su país natal.

