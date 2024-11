Danna sorprendió al vestirse de catrina para la fiesta de Heidi Klum ¡Orgullosa de sus raíces!

La fiesta de Halloween de Heidi Klum se ha convertido en una tradición anual que marca el inicio de la temporada más espeluznante. Cada año, la modelo alemana transforma su evento en una experiencia inolvidable, con una alfombra roja donde las celebridades desfilan con los disfraces más originales y elaborados.

Este año, el Hard Rock Café de Nueva York fue testigo de una nueva edición de esta celebración, donde Klum y su esposo, Tom Kaulitz, cautivaron a todos con sus caracterizaciones de E.T. y su compañera.

Entre los invitados, destacó la presencia de la cantante mexicana Danna, quien aportó un toque latino a esta fiesta de talla internacional en el corazón de “la Gran Manzana”.

La fiesta de Halloween de Heidi Klum siempre es un espectáculo, pero este año, la mexicana Danna se robó el show. Mientras Klum cautivó con su elaborado disfraz de E.T., la intérprete de “Oye Pablo” realmente dejó huella.

Con un look inspirado en la tradicional catrina mexicana, Danna fusionó a la perfección la elegancia contemporánea con la rica tradición del Día de Muertos.

El vestido de Danna era una obra de arte en sí mismo:

Los detalles en amarillo intenso, inspirados en las vibrantes flores de cempasúchil, guiaban la mirada hacia su rostro, donde un maquillaje minimalista pero impactante, con ojos delineados en negro y sombras en tonos cálidos, creaban un contraste cautivador. Además, usaba lentes de contacto para que los ojos se vieran completamente blancos, lo que daba más una sensación de calaca al atuendo.

La simulación de huesos delicadamente pintados sobre su piel y el tocado de cempasúchil que coronaba su cabeza completaban un look sofisticado y lleno de simbolismo, convirtiéndola en una verdadera representación moderna de la catrina.

Danna agradeció a todas las personas que le ayudaron en la producción del atuendo elegante de la tradicional representante de la muerte que creó José Guadalupe Posadas con un sentido mensaje:

Danna

“6 horas de proceso para lograr esta obra de arte que me tiene enamorada… entre los trazos perfectos del maquillaje, cristales, studs, pegamento , 3kg de pelo , un florero en la cabeza, pleasers de 15cm con un vestido de velvet y encaje con una cola laaaaarga al caminar un ramo de cristal y lentillas blancas con cuales x supuesto no veía nada , es hermoso…. que estoy obsesionada y no la voy a superar en mucho tiempo, thank you @heidiklum and @amazonprime for the invite to your iconic Halloween party. Gracias por su hermoso arte y x siempre crear magia conmigo x su amor y pasión en cada detalle, las amo”