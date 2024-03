Danna tendría que pagar 400 mil dólares a una usuaria en ‘X’ para cambiar su nombre ¿Por?

Danna Paola ha tomado la decisión de modificar su nombre artístico, optando por simplificarlo a “Danna”. Esta modificación busca distanciarse de su imagen infantil que fue adoptada a principios de su carrera artística, para ahora presentarse como una artista más madura ante su audiencia.

Sin embargo, mientras la cantante se preparaba para lanzar su tercer álbum de estudio bajo su nuevo nombre, un inesperado conflicto ha surgido en X (antes conocido como Twitter). ¿La razón? La persona que es propietaria de la cuenta @Danna en ‘X’ le estaría solicitando a Danna Paola la exorbitante suma de 400 mil dólares para darle su nombre de usuario.

Danna Paola interpretó a Patito en Atrévete a soñar / Redes sociales

Le piden a Danna Paola 400 mil dólares por cambiar su usuario a ‘Danna’ en X

Danna compartió una serie de mensajes a través de su grupo de WhatsApp, donde mencionó a la usuaria de la red social que se negaba a proporcionar el nombre de usuario con el que la famosa se identifica ahora.

“La señora hoy ya vio que me llamo Danna y que mi usuario es Danna en todos lados... quiere 400 mil dólares” Danna

Danna pide ayuda a sus seguidores

Frente al rechazo de la usuaria, los seguidores de Danna Paola organizaron una campaña en línea con el objetivo de convencer a la propietaria de la cuenta para que entregara el nombre de usuario de manera gratuita.

No obstante, esta iniciativa inicialmente destinada a apoyar a la artista se transformó rápidamente en una serie de ataques y mensajes agresivos dirigidos hacia la mujer, incluyendo expresiones como “no tienes idea con quién estás lidiando” y “repugnante, ¿acaso eres una mu3rt4 de hambre?”.

con esto confirmamos que DANNA PAOLA es UNA AGRESORA @dannapaola pic.twitter.com/uJaqYgx4Of — eternal sunshine。˚❀*·ꕤ (@tboyisminee) March 20, 2024

Danna Paola dice que sí quería ayuda pero ¡que hay formas!

Danna Paola intervino para tranquilizar a sus fans cuando se dio cuenta de que todo se salía de control e hizo un llamado a sus fans para que se mantuvieran en calma y buscaran una solución pacífica al conflicto, enfatizando que la agresión podría tener consecuencias legales.

“Oigan pero no, así no tampoco”, expresó entre risas en otro audio, aclarando que no aprobaba las agresiones contra la propietaria de la cuenta.

Danna Paola / Redes sociales

@Danna, la usuaria de X responde al hate

La dueña de la cuenta @danna en X reaccionó ante la situación con un contundente “estoy aquí y no me voy”. Este comentario implica que Danna Paola seguirá utilizando su nombre completo en X por ahora, mientras busca resolver amigablemente el problema.