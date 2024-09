David Faitelson pide ayuda urgente para André Marín: necesita donadores de sangre y plaquetas

El periodista deportivo David Faitelson, junto con Televisa y la Selección Nacional de México, lanzó un llamado urgente en redes sociales solicitando donadores de sangre y plaquetas para su colega André Marín, quien se encuentra internado en el Hospital Murgueza de alta especialidad en Monterrey.

Aunque no se ha revelado el estado actual de salud de Marín, se sabe que su situación ha sido delicada en los últimos años.

Así lo anunció David:

André Marín y sus problemas de salud en los últimos años

Marín, conductor de TUDN, ha enfrentado graves problemas de salud desde que contrajo una bacteria estomacal que lo debilitó considerablemente. Aunado a ello, en 2022 sufrió neumonía, lo que lo mantuvo alejado de la cobertura del Mundial Qatar 2022 y lo llevó a terapia intensiva.

“Fue un 2022 sumamente complicado… me explotó literalmente el estómago por estrés”, relató Marín, recordando los momentos difíciles que ha vivido.

André Marín tiene problemas de salud / Facebook: André Marín

El periodista también reveló en una entrevista con Javier Alarcón que antes de la pandemia del Covid-19, contrajo una peligrosa infección bacteriana llamada Clostridium Difficile, que puso en riesgo su vida:

“Es una infección en el estómago que, si no te la cuidas, puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, explicó.

David Faitelson anunció en junio que André Marín tuvo una recaída

El 18 de junio de este año fue la última aparición de André Marín en TUDN, y días después, David Faitelson informó que había sufrido una recaída en su salud, sin dar mayores detalles sobre la enfermedad o padecimiento que estaría enfrentando. Desde entonces, compañeros y colegas han enviado mensajes de apoyo, esperando su pronta recuperación.

André Marín tiene nuevamente problemas de salud reporta David Faitelson



¿Qué es Clostridium Difficile?

Es una bacteria que puede causar infecciones graves en el intestino, generalmente como resultado de un desequilibrio en la flora intestinal tras el uso prolongado de antibióticos. Los síntomas más comunes incluyen diarrea severa, fiebre, dolor abdominal, pérdida de apetito y, en casos graves, colitis o inflamación del colon, que puede llevar a la perforación del intestino y ser potencialmente mortal si no se trata adecuadamente.

Esta bacteria suele afectar a personas hospitalizadas o en centros de atención médica a largo plazo, pero también puede ocurrir en personas que no están hospitalizadas. El tratamiento generalmente incluye el uso de antibióticos específicos que combaten la infección, pero en algunos casos graves se requiere cirugía. Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).