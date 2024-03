David Faitelson protagoniza pleito con Marion Reimers en vivo ¿Qué fue lo que pasó?

Marion Reimers se ha consolidado como una de las periodistas mexicanas de deporte más destacadas de la industria. Ha sido reconocida por dar voz a los derechos de las mujeres, específicamente en el fútbol. Sin embargo, también ha estado envuelta en diversas polémicas durante su carrera como comentarista en la television.

Recordemos que hace unos años protagonizó tremenda pelea con su compañero de panel Omar Zerón en TNT Sports. El problema se dio cuando la también narradora ironizó los comentarios de Zerón sobre Erling Haaland, delantero del Manchester City, al comentar con sarcasmo que le dieran el premio Púskas al jugador.

Es periodista, conductora, narradora y comentarista en el mundo deportivo. / Instagram: @lareimers

Omar, en tono de molestia, replicó: “No queramos hacer polémica barata de lo que sea”, fue en este punto cuando Reimers explotó y “corrió a su compañero”.

"¡Perdóname! ¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto“ fueron algunas palabras de la comunicadora.

Marion Reimers / Instagram: @lareimers

¿Qué opinó Marion Reimers sobre la selección mexicana varonil en la Liga de Naciones CONCACAF?

Desde su debut como la primera mujer en narrar los encuentros de la Champions League, Marion ha tenido la oportunidad de formar parte de diversas mesas de debate en la televisión mexicana, tal fue el caso del programa Tercer grado deportivo de Televisa.

El programa es conducido por Denisse Maerker y cuenta con la participación de periodistas deportivos como Majo González, André Marín, Alex de la Rosa, Javier Alarcón, Alberto Lati y David Faitelson.

En esta ocasión, David Faitelson se volvió tendencia en las redes luego de que enfrentó a Reimers tras dar su opinión en cuanto al poco foco que le han dado a la selección mexicana femenil en la industria, dado que este equipo sí logró vencer a Estados Unidos, mientras que la selección mexicana varonil mayor tuvo una contundente derrota con el país vecino hace unos días en la Liga de Naciones de CONCACAF.

“Perdónenme por esto que voy a decir, que seguramente no les va gustará, pero qué necedad de aferrarnos... que siempre cuando hablamos de futbol mexicano lo abarcativo sea la selección mexicana varonil mayor”. Marion Reimers

Agregó: “¿Por qué no apostar por otro proyecto y darle ilusión a la gente con otra cosa?”.

¿Qué le dijo David Faitelson a Marion Reimers? ¡Discutieron en vivo!

Al escuchar las palabras de su colega, David Faitelson, quien siempre se ha caracterizado por defender a Reimers en redes sociales, hizo una cara de disgusto, ¡no pudo disimular!

Le cuestionó cuál es su afán de llevar todos los temas de debate a un “asunto de género”.

"¿Por qué llevamos todo, Marion? No entiendo tu necesidad de llevar todo a un asunto de género”. David Faitelson

Como era natural, Marion no se quedó callada y le respondió contundentemente a su compañero.

Marion Reimers “No lo estoy llevando a un asunto de género, David. Si quieres hablemos de futbol playa, pero de lo que estoy harta es que la selección varonil mayor sea siempre la hoja de ruta de lo que está bien y lo que está mal en el deporte nacional”.

Sin más, el video rápidamente se volvió viral en redes sociales y usuarios no tardaron en opinar respecto a esta polémica situación. La mayoría apoyaron a Faitelson, pese a que recordaron que él siempre la defendió en redes sociales, aseguraron que en este momento “la hartó” al grado de encararla en vivo.

Así fue el momento: