MasterChef al borde del colapso; Pleitos, divisionismos, lucha de examigas y hasta COVID

Hace dos semanas inició una nueva temporada de MasterChef Celebrity, donde veinte personalidades dejarán el alma en las estufas para coronarse como el máximo ganador de esta nueva entrega.

Artistas como M’Balia, Ferka, ‘El rey grupero’, Laura Bozzo, Camila Fernández, Jawy, Raúl Sandoval, Rossana Nájera y más, aceptaron el reto para esta nueva edición.

Pero no ha sido fácil. Gente de la producción nos dice que hay muchos problemas entre los artistas.

“Hemos vivido de todo. De hecho, iniciando las grabaciones tuvimos que parar porque hubo un brote de COVID. Eso nos detuvo una semana entera. Tuvimos que cambiar la logística, porque íbamos a tener un invitado especial y, como se recorrió, él ya no pudo estar. Entonces tuvimos que crear todo un programa nuevo en menos de dos días. Fue un caos. De hecho, sí les llamaron la atención a los famosos. Se entiende que ellos se deben de cuidar más que nunca de esto. No se pueden arriesgar a retrasar grabaciones porque entramos al aire con poco colchón para grabar”, expresó nuestra fuente.

La situación se vuelve tensa cuando los egos entran: “Itatí es la máxima estrella y eso todos los sabemos. Ella tiene su propio maquillaje y peinado. Y eso ya levantó ámpula entre las demás chicas, que dicen que ella tiene trato preferencial. Además, aunque es una master en hacer televisión, Itatí es quien más se tarda para llegar al foro. Ya varias veces le llamaron la atención, porque atrasa a todos y el tiempo aquí es oro”.

Pero aquí no para la cosa. Un día de grabación la cosa se puso muy tensa cuando hubo un pleito entre Ferka y Laura Bozzo, en el que casi llegan a los golpes.

“Todo inició porque Laura se queja de todo. Esa es la realidad. Entonces Ferka, que tampoco se calla nada, le empezó a decir de cosas a Laura y ella se molestó. Todo esto dentro del mismo programa. Al salir del foro, Laura se acercó a Ferka y le empezó a gritar que con ella no se meta, que ella no es nadie para decirle de cosas. Y la otra no se quedó callada y también le gritoneó”.

Dice que las cosas subieron tanto de tono que hasta la producción tuvo que intervenir para separarlas: “Se empezaron a gritonear de todo. No se bajaron de estúpidas y de malas personas. Laura empezó a gritar toda histérica, que temía por su vida y que quería a seguridad ahí. Fue cuando entramos nosotros a separarlas y pedimos prudencia. Son mujeres ya maduras que no deben de estar haciendo esos numeritos. Fue todo un escándalo”.

La enemistas entre Ferka y Rossana Nájera continúan

Pero las cosas con Ferka no paran ahí, pues también tiene problemas con Rossana Nájera: “Ellas eran mejores amigas hace años. Pero Ferka le bajó el novio a la otra y ahí se rompió todo. Ahora que se reencontraron, Rossana, que siempre ha sido una dama y se comporta como tal, pidió que no la pusieran con Ferka en equipo o hacer algo juntas. Prefiere estar lejos de ella. Entonces tuvimos que cambiar el rol de los camerinos para que ni en los pasillos se tuvieran que ver. Ferka ha tratado de acercarse a ella y “aclarar” las cosas, pero Rossana le pide que no se acerque más. Dice que nunca van a regresar a ser amigas”.

Sin duda, esta temporada está dando más de qué hablar por los problemas y las cosas que pasan tras bambalinas, que por el trabajo hecho en las hornillas de la cocina más famosa de México.

