De Baby Shark a idol de K-pop: así luce hoy el niño que hizo viral la canción infantil más famosa del mundo

Muchos lo recuerdan con su gorrito blanco y la contagiosa coreografía de Baby Shark, pero el pequeño que protagonizó uno de los videos más vistos de YouTube dejó atrás su etapa infantil. Hoy, Geonroung Park reapareció como cantante de K-pop con una imagen completamente renovada que está causando sensación entre los fans de todo el mundo.

Mira: Manifestantes en Líbano le cantan a bebé asustado “Baby Shark” para calmarlo

Geonroung Park, el niño de Baby Shark

¿Quién es Geonroung Park, el niño de Baby Shark que debutó como cantante de K-pop?

Geonroung Park, conocido internacionalmente por aparecer y cantar en el exitoso video de Baby Shark, se convirtió en una de las caras infantiles más reconocibles de Internet gracias al fenómeno global que arrasó durante la última década.

Cuando el videoclip fue lanzado en 2015, el pequeño surcoreano tenía apenas siete años. Su participación en el proyecto de Pinkfong lo convirtió en una celebridad infantil y ayudó a que la canción alcanzara niveles de popularidad difíciles de igualar.

Ahora Geonroung Park decidió dar un paso completamente distinto en su carrera y presentarse oficialmente como cantante de K-pop, dejando atrás la imagen con la que millones de personas lo identifican desde su infancia.

Mira: Canelo Álvarez hace millonaria fiesta K‑Pop para su hija: así lució el espectacular cumpleaños, FOTOS

¿Cómo fue el debut de Geonroung Park en el K-pop con la canción Wave?

El esperado debut de Geonroung Park como cantante de K-pop llegó el pasado 20 de agosto de 2026 con el lanzamiento de Wave, un sencillo que rápidamente llamó la atención tanto de quienes crecieron viendo Baby Shark como de los seguidores del género musical surcoreano.

La canción no llegó sola. Para esta nueva etapa, el joven artista contó con la colaboración de Joohoney, integrante del popular grupo Monsta X, un respaldo importante para iniciar su carrera dentro de una industria altamente competitiva.

El lanzamiento también estuvo acompañado por un video musical donde muestra una imagen mucho más madura, moderna y cercana a la de los idols actuales, marcando una clara diferencia con el personaje infantil que lo hizo famoso años atrás.

Lee: Muere icóno del K-Pop a los 27 años de edad: ¡La cantante era vocalista de un famoso grupo!

¿Quién es Geonroung Park y cómo comenzó su carrera artística?

Aunque gran parte del público lo identifica únicamente por Baby Shark, la carrera de Geonroung Park no se detuvo después del éxito viral que recorrió el mundo entero.

El joven artista también ha participado en otros proyectos musicales. En enero de 2019 fue presentado como integrante del grupo infantil Play with me club, agrupación con la que continuó desarrollando sus habilidades dentro de la industria del entretenimiento.

Más tarde, el 16 de diciembre de 2020, lanzó música junto a dicho proyecto, experiencia que sirvió como preparación para el paso más importante de su trayectoria hasta ahora: debutar oficialmente como cantante de K-pop en solitario y demostrar que tiene mucho más que ofrecer que el recuerdo de una canción viral.