Twice anuncia segunda fecha luego de hacer sold out en el Foro Sol

La agrupación femenina de Kpop, Twice, anunció una segunda fecha en México para su quinta gira mundial “Ready to be” en el Foro Sol, luego de que hiciera sold out para el próximo 3 de febrero de 2024.

La agrupación conformada por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu regresa a tierras mexicanas el próximo año, por lo que ocasionaron que ‘Once’, nombre del fandom, agotara las entradas en tan solo 30 minutos en la venta general, tiempo récord en comparación con BlackPink.

