De bailarín a actor: Medio Metro debutó en la telenovela El Amor Invencible

Los internautas se dividieron en opiniones; mientras unos lo tundieron, otros le desearon más logros.

Luego de que desde hace unos meses el bailarín Medio Metro se volviera viral por sus particulares pasos de baile y cobrara más fama a su salida del Sonido Pirata, el famoso José Eduardo Rodríguez debutó en las telenovelas, de la mano del productor de Televisa, Juan Osorio.

Hace unos días se estrenó el capítulo se ve la participación de Medio Metro, quien posteriormente compartió un video en sus redes sociales donde compartió el detrás de cámaras de la escena en donde participó muy a su estilo, pues todo ocurrió durante una fiesta, por lo que él se deja ver bailando.

“Gracias a Juan Osorio por la invitación. Es mi primera presentación en una novela, síganla”, mencionó Medio Metro en el video compartido en sus redes sociales, a modo de gratitud por haberlo tomado en cuenta para tener una participación especial en el programa.

En dicho video compartido por él, se puede observar al famoso vestido de forma casual, a diferencia de cómo se dio a conocer, vestido como el personaje de Roberto Gómez Bolaños, ‘El Chavo del 8’. La escena de su participación transcurre cuando Itzel y Benjamín llegan a una fiesta en la calle y el chico le enseña a bailar cumbiones.

Medio Metro se dijo contento de participar en un proyecto de Juan Osorio / Twitter: @MedioMetro_Ofi

A pocos minutos de que ellos llegaran, se escucha al DJ invitar a Medio Metro a pasar a la pista, por lo que da cátedra de sus pasos de baile e incluso hasta invita a bailar a Itzel, quien también aprovechó para sacar a relucir su talento en el baile con pasos como el de ‘King Kong’ y el del ‘caballito’.

“Esta noche ha llegado el famoso Medio Metro”, mencionó el DJ en la escena de la telenovela que es transmitida en televisa y protagonizada por Angelique Boyer, Isabella Tena, Daniel Elbittar y Danilo Carrera.

Sin embargo, no todo salió bien para el bailarín, ya que muchos internautas no dudaron en dar su tajante opinión al respecto, no solo de su partición en la novela, sino también de la producción de Juan Osorio; aunque al final también hubo usuarios que lo felicitaron por sumar un logro más a su carrera.

“Con tus pinchés dientes chuecos no se te entiende ni madres de lo que hablas pinché énano. Que dios derrame bendiciones sobre ti”, “Legrado con patas por esa “gran actuación” ya te cagas?”, “Cuando estás de extra, y crees que eres el principal”, “Ay no! Que bajo has caído!”, “Salúdame mediometro”, “Grande Como siempre medio metro”, son algunos de los comentarios.