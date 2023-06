¡De espaldas! Ariadne Díaz en sexy bikini; encendió las redes luciendo impactante figura, le ganó a JLo

Los seguidores de Ariadne Díaz se llevaron una gran sorpresa al ver que la actriz de 37 años, se animó a compartir unas sensuales fotografías en redes sociales.

Fue a través de Instagram, que la querida famosa compartió algunas fotografías de su viaje a Sayulita y como nunca la habían visto, posó luciendo su espectacular figura.

Muy sonriente, Ariadne dijo, “la mejor forma de agradecer el estar vivos es siendo felices”.

En las siguientes fotos, Ariadne mostró su cuerpo de infarto al posar de espaldas, demostrando que le gana hasta a JLo.

Ariadne Díaz sorprendió a sus seguidores con fotografías en bikini / Instagram: @ariadne_diaz

Estas imágenes dejaron con la boca abierta a sus seguidores, quienes la llenaron de halagos con comentarios como, “ese sí es cuerazo y no pedazos. Que se mueran de coraje las envidiosas que salen a decir que estás operada”, “la mujer más bella que jamás haya existido”, “wow, cuerpazo de concurso”, “agradezco estar vivo y ver estas fotos de Ariadne”, “pero qué espectáculo”, “impresionante”, “guapísima”, “Dios mío, ¿cómo es posible?”.

Ariadne Díaz compartió sensuales fotografías en bikini / Instagram: @ariadne_diaz

Por supuesto quien no pudo faltar a reaccionar a las espectaculares fotos de la guapa actriz fue su esposo, Marcus Ornellas, quien le dejó un corazón rojo.

Así reaccionó Marcus Ornellas a las fotos de Ariadne Díaz / Instagram: @marcusornellas

La reacción de Marcus fue considerada como demasiado simple y no se salvó de las críticas por supuestamente no reconocer lo suficiente, la belleza de la mamá de su hijo, “no se vaya a cansar de escribirle”, “típico de los hombres… más que simples”, le escribieron, aunque hubo quienes lo defendieron diciendo, “se lo puede decir en persona, no necesita saciar la morbosidad de los demás”, “se me hace que fuiste el fotógrafo”.