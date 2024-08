Dennis Arana confesó tener problemas de salud mental ¡Le cerraron y bloquearon las puertas para trabajar!

El guatemalteco Dennis Arana es uno de los egresados de ‘La academia’ en la edición de 2019. En entrevista, nos compartió que algo que lo marcó fue su participación en Survivor.

Denisse Arana abandonó ‘Survivor’ debido a sus problemas de salud mental

Esto nos dijo de su paso por el reality Survivor en 2021, del que tuvo que salir por sus trastornos mentales. Admitió que para él fue negativo dar a conocer sus problemas de salud mental: “Fue complicado. Después de eso, mucha gente me ha juzgado y ha dicho: 'Él no puede hacer nada por su depresión y ansiedad’”

“Es fuerte que nos traten así a los que tenemos el valor de hablar de temas como esos que son tan importantes. Por eso entiendes a las personas que mejor se lo callan. Eso no es lo óptimo porque al no decirlo puedes llegar a un límite en el que ya no haya vuelta atrás. Lo mejor es hablarlo y pedir ayuda”. Dennis Arana

Agregó: “Me me cerraron totalmente las puertas. Me llegaron los rumores de personas que dijeron que ya no querían trabajar conmigo por eso. Eso es muy cruel. He tenido que tocar las puertas de otros lugares e irle a decir a la gente: ‘Trabajé lo que tenía que trabajar y eso no me define’. Sé que con trabajo, talento y ganas puedo hacer mucho”.

Dennis Arana intentó dejar este mundo a causa de sus problemas de salud mental

Además, nos contó: “Desde los 16 años empecé a padecer depresión y ansiedad. A los 18 años quise dejar este mundo. Una tía se dio cuenta y logró impedir que pasara a más. Me medicaron, pero en ‘Survivor’ tuve la recaída y despertaron muchos fantasmas que yo tenía. Ahorita ya no estoy medicado y voy a terapia una vez al mes. Incluso, como requisito de pareja, pido que esa persona también tome terapia”.

Actualmente, Dennis graba un reality del que no puede dar detalles, pero que dice será un proyecto grande.

