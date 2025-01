Despiden a querido conductor de ‘Venga la alegría'; así fue su emotiva salida ¿Se va a la competencia?

Luis Alberto Ordaz Balderas, mejor conocido como Rey grupero, anunció su salida de ‘Venga la alegría’ en su edición de fin de semana. Luego de varios meses de especulaciones, el comediante se despidió de todos sus compañeros del matutino de Azteca Uno.

Como cada domingo, en el programa de la empresa del ‘Ajusco’, Rey grupero llevó a cabo su trabajo como conductor de ‘VLA’. Sin embargo, todo se tornó emotivo en el momento en que anunció a las camáras su salida “por tiempo indefinido” del matutino.

Rey Grupero / Redes sociales

Te puede interesar: Rey Grupero se disculpa con Ferka en VLA fin de semana tras polémica: “Estoy tratando de cambiar”

Rey grupero se despide de ‘Venga la alegría: Fin de semana’

Varios meses atrás, Álex Kaffie comentó que Rey grupero habría sido despedido de ‘Venga la alegría’ y que en diciembre del año pasado ya no aparecería en la emisión de dicho programa. Esto, supuestamente, por la polémica que protagonizó con Ferka. Recordemos que la besó en medio de una de las dinámicas.

Aunque el comediante apuntó que “se quedaba un poco más” en el programa. En esta ocasión, Rey y sus compañeros confirmaron que ya no sería parte de su equipo de conductores.

Por esta razón, Ferka, Jawy, Pedro Prieto, Carlos Quirarte, Esmeralda Ugalde y los demás presentadores le prepararon una despedida especial. Sin embargo, no especificaron si pronto regresará al matutino.

Hubo besos entre los conductores de VLA / Instagram

No te pierdas: Critican a Rey Grupero por besar a Ferka en Venga la alegría: “Eso es acoso”

¿Cómo fue el ‘adiós’ de Rey grupero de ‘Venga la alegría: Fin de semana’?

Rey grupero, uno de los conductores favoritos de ‘Venga la alegría’ por su gran sentido del humor, causó controversia al mencionar que su salida sería un “castigo mensual” por parte del programa. Sin embargo, sus compañeros le desearon lo mejor, si es que se unirá a otro proyecto. ¿Será parte de ‘La casa de los famosos All-stars’?

“Te despedimos, no sabemos cuánto va a durar tu castigo, pero pórtate bien, haya donde vayas”, dijo Esmeralda Ugalde.

Rey Grupero / IG: @alfredoadame.goldenboy / @reygruperomx

A lo que él, simplemente, se desapreció con “magia” del programa. Sin embargo, las redes sociales de ‘VLA’ mencionaron:

“¡Ay no! Nuestro querido Rey grupero tendrá que desaparecer de #VLAFinDeSemana por tiempo indefinido, así es esto de los castigos.” Venga la alegría

Así lo dijeron:

Mira: Alfredo Adame y Rey grupero se pelean en vivo ¿Llegaron a los golpes?

¿Rey grupero será parte de ‘La casa de los famosos All-stars’?

La ausencia de Rey grupero desató especulaciones de que podría unirse a las filas de ‘La casa de los famosos All-stars’. Aunque él no ha confirmado su estancia en dicho reality de Telemundo, algunos usuarios consideraron que este fue el contundente motivo de la salida del conductor de ‘Venga la alegría’.

Recordemos que Luis Alberto mencionó en entrevista con Infobae que sí recibió una invitación por parte de la producción de ‘La casa’. Sin embargo, dejó en ascuas con su respuesta. Mencionó que “lo pensaría”.

La casa de los famosos all stars / Telemundo

Sin embargo, Cynthia Klitbo mencionó en un live que Rey grupero sí estará en esta temporada: “Otro es el Rey grupero que me dijo: ‘Yo empiezo -La casa de los famosos- en febrero, yo te voy a ir dando, porque tú has sido conmigo'... O sea, él nunca me abandona, mi Rey grupero precioso. Entonces, ya voy a poder cubrir tal..”.

Cabe señalar que ‘La casa de los famosos All-Stars’ dará inicio el próximo 4 de febrero. Estas son algunas personalidades que estarán en el reality:

Alfredo Adame

Laura Bozzo

Manelyk González

Niurka Marcos

Alicia Machado, se desconoce si será habitante o panelista