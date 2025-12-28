Día de los Santos Inocentes: qué se celebra realmente el 28 de diciembre y por qué se hacen bromas

Cada 28 de diciembre, millones de personas en México y otros países de Latinoamérica se preparan para recibir bromas, noticias falsas y toda clase de travesuras que ya forman parte del característico humor decembrino. El llamado Día de los Santos Inocentes se ha convertido en una fecha popular gracias a las conocidas frases como “Inocente palomita que te dejaste engañar”. Sin embargo, la historia que dio lugar a esta tradición está relacionada con un pasaje bíblico que describe uno de los episodios más duros del Nuevo Testamento. Aquí te contamos qué se celebra realmente, de dónde viene y por qué ahora se asocia a las bromas.

Te puede interesar: Mariazel desmiente boda con Adrián Rubio, el padre de sus hijas ¿ya se arrepintió? ¡Esto es lo que sabemos!

Día de los inocentes / Canva

¿Qué se celebra realmente el 28 de diciembre?

El 28 de diciembre se conmemora el día de los Santos Inocentes, una fecha que recuerda un pasaje narrado en el Evangelio de Mateo. De acuerdo con la tradición cristiana, cuando el rey Herodes se enteró del nacimiento de Jesús, tras la visita de los Reyes Magos, temió perder su poder y ordenó asesinar a todos los niños menores de dos años nacidos en Belén. Su intención era evitar que el llamado “rey de los judíos” creciera y representara una amenaza para su autoridad.

Según el relato bíblico, María y José recibieron un aviso divino y huyeron a Egipto con el niño Jesús para protegerlo de esa masacre. Esta historia llevó a la Iglesia Católica a designar el 28 de diciembre como una fecha para honrar a los pequeños que fueron víctimas de aquella orden, considerándolos mártires inocentes. Este es el origen formal del Día de los Santos Inocentes y explica por qué su raíz no es humorística, sino religiosa y trágica.

Te puede interesar: José José visitó a Anel en sus sueños; la convenció de ceder sus bienes a Sara Sosa y pagarle a Laura Nuñéz

día de los inocentes / Captura de pantalla

¿Por qué se hacen bromas el Día de los Santos Inocentes?

Aunque el origen religioso es solemne, la tradición de hacer bromas surgió siglos después. Diversos historiadores asocian esta costumbre con la llamada Fiesta de los Locos, una celebración medieval que se realizaba entre Navidad y Año Nuevo en Europa. Durante este festejo, clérigos jóvenes participaban en rituales burlescos que incluían cantos satíricos, disfraces, parodias y actos carnavalescos que contrastaban con la seriedad de la vida religiosa.

Con el paso del tiempo, estas prácticas irreverentes comenzaron a mezclarse con la conmemoración cristiana del 28 de diciembre. La combinación de ambas tradiciones derivó en una fecha donde el humor y las travesuras tomaban protagonismo, sin abandonar del todo el trasfondo histórico que dio origen al día. Esta fusión cultural ayudó a que, en varias regiones, el Día de los Santos Inocentes adoptara un tono más festivo y bromista.

Te puede interesar: Aristeo Cázares le hace cruel broma a La Bebeshita

28 de diciembre / Captura de pantalla

¿Cómo se celebra el Día de los Inocentes en México y Latinoamérica?

En México, el Día de los Inocentes es una mezcla de tradición popular, humor social y dinámica digital. Algunas de las prácticas más comunes incluyen:



Publicación de fake news diseñadas para sorprender y confundir a los lectores.

Bromas familiares, como pedir dinero prestado, adelantarse con supuestas noticias o inventar situaciones comprometedoras.

Travesuras entre amigos o compañeros de trabajo, especialmente con anuncios falsos, cambios inesperados o “sorpresas” que terminan en risa.

En países como España, Venezuela, Colombia o Guatemala también se realizan bromas similares, lo que demuestra cómo la tradición se extendió y tomó matices particulares en cada región.

A pesar de su tono humorístico, grupos religiosos y comunidades cristianas mantienen ceremonias o celebraciones más solemnes, enfocadas en el origen bíblico de la fecha. Esta dualidad entre lo popular y lo religioso ha permanecido durante siglos y es parte de lo que mantiene vivo el interés por conocer el verdadero significado del 28 de diciembre.

Te puede interesar: Jenny García explica misterioso mensaje sobre ruptura con su pareja