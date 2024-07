Drake Bell habría intentado “ligarse” a famosa influencer mexicana y ella lo rechazó: “Teto”

Drake Bell se ha consolidado como una de las personalidades más queridas de la industria. Incluso, se ha ganado el amor de los mexicanos debido a que se ha mostrado muy feliz de residir en tierras mexicanas, así como de compartir las tradiciones del país.

Sin embargo, el actor de Nickelodeon se han visto envuelto en diversos escándalos, uno de ellos fue haber sido víctima de abuso en su infancia, así como de estar envuelto en acusaciones de este mismo estilo.

En esta ocasión, el protagonista de ‘Drake y Josh’ dio mucho de qué hablar en redes sociales luego de que la famosa influencer, Valentina de la Cuesta, también hija de Sergio Andrade, dio a conocer que el famoso intentó “ligársela”.

Drake Bell / Instagram: @drakebell

¿Drake Bell se intentó ligar a famosa influencer, hija de Sergio Andrade?

Mediante el pódcast con Dama G de nombre ‘Tecito de calzón’, la joven revivió la anécdota de que, hace algunos años, Drake le habría coqueteado cuando se encontraron en antro de México.

Según la anécdota de la creadora de contenido, el cantante la miró de manera coqueta con la intención de acercarse a ella para “ligársela”. Incluso, él le habría lanzado una rosa y le hizo señales para que Valentina se acercara a él.

“Yo estaba ahí ‘hangeando’ (en la fiesta). El Drake me ve y me hace, así como que me hace miraditas. Yo estaba tan (tomada) que yo estaba así de: ‘¿Es Drake?’. Y mi amigo (me dice): ‘es Drake que te está viendo bien cab...” Valentina de la Cuesta

Al escuchar la historia de Valentina, Dama G externó su opinión respecto a esto y calificó a Drake como un “teto” por la forma en que intentó llamar la atención de la hija de Sergio Andrade.

Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, rechazó a Drake Bell

Eso no es todo, De la Cuesta dio a conocer que ella sí tuvo la intención de caer en los encantos de Drake. No obstante, le pidió a sus amigos que se alejaran de él por una razón poderosa.

Ella confesó que no quería tener una relación con una persona que estuvo envuelta en acusaciones polémicas en Estados Unidos.

“En una de esas me avienta una rosa, la agarro y me empieza a hacer (como si jalara una cuerda). Y yo dije: ‘Obviamente voy a caer en tres’. Le dije a mi amigo: ‘Vámonos para allá porque voy a caer, estoy a segundos de irme a donde él me diga’ y ya, me fui para evitar”, dijo.

Drake Bell mirando fijamente en a la cámara en entrevista. / X

Como era natural, usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a la historia de Valentina de la Cuesta. ¡La llenaron de críticas!

Algunos internautas comentaron que Valentina era “la nueva Martha Higareda” debido a que cuestionaron la veracidad de esta anécdota.

Sin embargo, Drake Bell no se ha pronunciado a las declaraciones de la hija de Sergio Andrade, para aclarar si esto fue cierto o no.

Así lo dijo Valentina de la Cuesta:

¿Quién es Valentina de la Cuesta?

Valentina de la Cuesta es la hija de Sergio Andrade, el controversial productor musical, y Karla de la Cuesta, una activista y comunicadora.

De la Cuesta ha seguido una carrera en el ámbito artístico, participando en obras de teatro y ha lanzando música, como su canción ‘Espectro nebular’. También ha trabajado como modelo y es activa en redes sociales en las que comparte contenido sobre su vida y trabajo.

Sergio Andrade / Redes sociales

Valentina ha expresado su deseo de no tener contacto con su padre, quien se encuentra demandado en Estados Unidos debido a que dos mujeres lo acusaron por los delitos de agresión se... y corrupción de menores. Incluso, a finales del año pasado, dos mujeres más se sumaron a esta demanda.

Por esta razón, en TVNotas te contamos que se estaba rumorando que el productor habría fallecido aunque no se sabe si estas especulaciones se hayan desatado debido a que él quiere escapar de la justicia.

