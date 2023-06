Echaron a famosa presentadora de Univision de la coronación del rey Carlos III

Univisión no habría acreditado a María Antonieta Collins para la coronación del rey Carlos III.



El pasado 6 de mayo, se llevó acabo la coronación del rey Carlos III y la reina Camila, quienes asumieron su nuevo lugar en la realeza, luego de que la reina Isabel II falleciera el pasado 7 de octubre de 2022.

Al evento asistieron periodistas de diversas partes del mundo y diversas cadenas de televisión como Univisión, quien envió a María Antonieta Collins, periodista, reportera y escritora mexicana, a cubrir el evento.

Sin embargo, Javier Ceriani de Chisme No Like, dio a conocer que la presentadora y periodista fue echada de la coronación del rey Carlos III, mientras realizaba su labor periodística durante la cobertura.

“La AP tenía la cobertura internacional y había que acreditarse, pero Univisión no se acreditó y a María Antonieta Collins, la echaron, la agarraron del brazo y a la calle, después una cadena hermana, le prestó 5 minutos, de hecho, en su cobertura se llega a escuchar que dice tengo 3 minutos porque una cadena le prestó”.

“La echaron porque le dijeron señora, usted en Univisión usted, no tiene cobertura, no hicieron la acreditación correspondiente (…) María Antonieta vivió una vergüenza de aquellas”, comentó Ceriani sobre María Antonieta Collins.

De acuerdo a Javier Ceriani, Univisión no pudo resolver el problema de la acreditación durante el evento. / Instagram: @collinsoficial

De acuerdo a Javier Ceriani, Univisión no pudo resolver el problema de la acreditación, sin embargo, no lo habría logrado por lo cual la cadena no pudo transmitir la cobertura esperada.